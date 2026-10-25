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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلب إحاطة برلماني بشأن وفاة لاعبتي الجودو بأسيوط.. ومطالب بمحاسبة المسؤولين عن الحادث

لوجين و رفيف ضحايا حادث أتوبيس المنيا
لوجين و رفيف ضحايا حادث أتوبيس المنيا
إيهاب عمر

تقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن حادث وفاة لاعبتي الجودو من أبناء محافظة أسيوط، لوجين عبد العزيز صابر ورفيف محمد عبد المنعم، وإصابة عدد من أفراد البعثة الرياضية، إثر حادث مروري بمحافظة المنيا أثناء عودتهم من المشاركة في بطولة الجمهورية بمحافظة القاهرة.

وأكد النائب أن رحيل لوجين ورفيف في مقتبل العمر، وهما تحملان حلم الرياضة والبطولة، يمثل مأساة إنسانية موجعة لأسرتيهما وأبناء محافظة أسيوط جميعًا، مشيرًا إلى أنهما كانتا تستحقان العودة إلى أسرتيهما سالمتين، بدلًا من أن تتحول رحلة المشاركة في بطولة رياضية إلى فاجعة تخيم بالحزن على الجميع.

وأوضح أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على حقيقة ما حدث، وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون، ومراجعة مدى الالتزام باشتراطات السلامة والأمان في نقل البعثات الرياضية، لا سيما البعثات التي تضم أطفالًا قصرًا، بما يضمن توفير الحماية اللازمة لهم خلال الانتقالات المرتبطة بالمشاركات الرياضية.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح الجهة التي نظمت الرحلة، والجهة التي تعاقدت على وسيلة النقل، ومدى صلاحية المركبة المستخدمة وترخيصها وخضوعها للفحص الفني والتأميني، إلى جانب الكشف عن الإجراءات التي اتُخذت لضمان سلامة اللاعبين واللاعبات طوال الرحلة.

كما تضمن طلب الإحاطة المطالبة ببيان القواعد واللوائح والقرارات المنظمة لانتقالات البعثات الرياضية داخل الجمهورية، ومدى كفايتها وفاعلية تطبيقها على أرض الواقع، مع مراجعة مسؤوليات وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي والجهة التابعة لها البعثة، فيما يتعلق بالرقابة على وسائل النقل، وتحديد مسؤوليات المشرفين، وضمان توفير الرعاية اللازمة للاعبين القصر.

وشدد النائب حسام حسن على أن الهدف من طلب الإحاطة ليس استباق نتائج التحقيقات أو توجيه اتهامات إلى أي جهة قبل ثبوت المسؤولية، وإنما الوصول إلى الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره وفقًا للقانون، وضمان حقوق أسر الضحايا والمصابين.

وأكد أهمية وضع ضوابط واضحة وملزمة لنقل البعثات الرياضية، ومراجعة آليات الرقابة والمتابعة، بما يحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية، ويحافظ على أرواح اللاعبين واللاعبات، خاصة صغار السن منهم.

واختتم عضو مجلس النواب بالتأكيد على أن حماية أبناء مصر مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن سلامة اللاعبين يجب أن تكون أولوية تسبق أي بطولة أو نتيجة أو إنجاز رياضي، معربًا عن خالص تعازيه لأسرتي اللاعبتيْن الراحلتين.

مجلس النواب وفاة لاعبتي الجودو أسيوط حادث مروري محافظة المنيا بطولة رياضية طلب الإحاطة

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