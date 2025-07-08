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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رجعنا للكاش تاني.. البنوك تعتذر وسنترال رمسيس السبب

كاش
كاش
محمد غالي

شهدت الساعات الأخيرة ارتباكا كبيرا في المعاملات المالية نتيجة تعطل خدمات الإنترنت والاتصالات، الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى إصدار قرار عاجل بتنظيم التحصيل النقدي اليدوي "كاش"في الجهات الحكومية، في الوقت الذي تأثرت فيه بعض خدمات البنوك الرقمية، وأعلنت البنوك مد ساعات العمل في بعض الفروع لحين استقرار الأوضاع.

كاش

العمل بنظام الدفع النقدي
 

أصدرت وزارة المالية تعليمات عاجلة، حذرت فيها جميع الجهات الحكومية من إجراء أي عمليات تحصيل إلكتروني في ظل استمرار تعطل منظومة الإنترنت، وألزمت الجهات بالتحول إلى التحصيل النقدي مؤقتا لحين عودة الخدمات.

وجاء في منشور رسمي لقطاع الحسابات والمديريات المالية، برئاسة الدكتور شريف خيري عبد المعبود، أنه يجب اتباع الآليات التي سبق تحديدها وفق الكتاب الدوري رقم 45 لسنة 2021، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 752 لسنة 2022، بشأن آلية التعامل عند حدوث أعطال تقنية خارجة عن الإرادة.

وأكد المنشور أنه في حال تعذر استخدام ماكينات التحصيل أو الشبكات، يجب التحول إلى التحصيل اليدوي فورا، مع تدوين رقم البلاغ الفني على الإيصالات، أو اعتماد مذكرة رسمية في حالة عدم القدرة على التواصل مع الدعم الفني.

كما شددت الوزارة على عدم استخدام هذا الاستثناء إلا في حالة تعطل فعلي لمنظومة التحصيل الإلكتروني، مشيرة إلى قدرتها على تحديد الأعطال الفعلية باستخدام أدواتها التكنولوجية، محذرة من المساءلة حال مخالفة التعليمات.

البنك الأهلي يعتذر عن تعطل بعض خدماته الرقمية

من جهته، قدم البنك الأهلي المصري اعتذارا رسميا لعملائه، بسبب تأثر بعض خدماته الرقمية خلال الساعات الماضية، نتيجة العطل الفني الناتج عن انقطاع الإنترنت.

وأكد البنك أنه يعمل بكامل طاقته بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعادة الخدمات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن فرق العمل تبذل جهودا مكثفة لضمان استقرار الأنظمة.

البنوك تمد ساعات العمل حتى الخامسة مساء

في سياق متصل، أعلنت البنوك العاملة في مصر عن مد مواعيد العمل ببعض فروعها حتى الساعة الخامسة مساء بدلا من الثالثة عصرا، خلال أيام العمل الرسمية (الأحد إلى الخميس)، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، بناء على قرار تنظيمي داخلي وفقا لتوزيع الفروع.

مواعيد خاصة لفروع البنوك داخل المولات والنوادي والفنادق
الفروع داخل المولات: من 11 صباحا حتى 8 مساء طوال الأسبوع.
الفروع داخل المولات ولها باب خارجي: حتى 5 مساء من الأحد إلى الخميس.
الفروع داخل النوادي: حتى 8 مساء يوميا.
الفروع ذات باب خارجي داخل النوادي: حتى 5 مساء من الأحد إلى الخميس.
الفروع داخل الفنادق: حتى 5 مساء يوميا، مع إمكانية تقديم خدمات استبدال العملة من 5 حتى 9 مساء.
الفروع ذات باب خارجي بالفنادق: حتى 5 مساء من الأحد إلى الخميس، واستبدال العملة بعد ذلك حسب تعليمات البنك.

حريق سنترال رمسيس يعطل الخدمات والنيابة تحقق

تزامنا مع أزمة الإنترنت، شهدت منطقة رمسيس حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل في مبنى سنترال رمسيس، مما أدى إلى وفاة 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، وإصابة 39 آخرين، بينهم 7 من رجال الشرطة.

وكشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل على استعادة الخدمات تدريجيا من خلال ربط سنترال رمسيس بسنترال الفوالة، مؤكدا أن المبنى يعد نقطة محورية في البنية التحتية الرقمية.

تفاصيل الحريق المأساوي في سنترال رمسيس

وأفادت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في مكاتب إدارية بالطابق السابع نتيجة اشتعال محتويات ورقية وخشبية، ما أدى إلى سرعة انتشار النيران داخل المبنى. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الدمرداش وصيدناوي والمستشفى القبطي.

النيابة العامة أمرت بندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق، وصرحت بدفن جثامين الضحايا: وائل مرزوق، محمد طلعت، محمد الدرس، وأحمد رجب.

خدمات الإنترنت المعاملات المالية التحصيل النقدي اليدوي كاش العمل بنظام الدفع النقدي

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