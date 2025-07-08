كل المصابين من حريق سنترال رمسيس خرجوا ما عدا 5 حالات.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل



أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التحرك بعد الحريق في سنترال رمسيس، بدأ على مستوى الداخلية والدفاع المدنى، مشيرا إلى أن هذا التحرك كان بطولى، والخدمات الإسعافية والطوارىء والأطباء فى المستشفيات، ونجحنا فى التعامل مع الموقف بشكل سريع.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن كانت هناك متابعة دقيقة وكبيرة من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، للتداعيات الصحية للحادث والاطمئنان على إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وخدمات الرعاية العاجلة.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم خروج 27 حالة حتى هذه اللحظة، ويتبقى 5 حالات فقط، وهم فى حالة مستقرة، مؤكدا أنه وصل عدد حالات الوفاة فى الحريق إلى 4، وتم نقل 32 حالة مصابة بـ 17 سيارة إسعاف إلى المستشفيات.