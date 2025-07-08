دينا أبو الخير: الجلوس مع الصالحين سبب للمغفرة

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن من أهم الوسائل التي تُعين المسلم على الوصول إلى سلامة القلب، هي الصحبة الطيبة، موضحة أن الصاحب إما أن يقود صاحبه إلى الخير أو إلى الهلاك.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة صدى البلد، إن الصحبة الصالحة لها تأثير بالغ في حياة الإنسان، مشيرة إلى أن الشاب إذا ارتبط بصاحب صالح يُشبه المرآة الصادقة، فإنه سيُعينه على تجنب المعاصي والسير في طريق الاستقامة.

وأشارت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أهمية الصحبة حين قال: "المؤمن مرآة أخيه"، مؤكدة أن هذا التوجيه النبوي يُظهر عُمق أثر الصديق في حياة الإنسان، وقدرته على أن يكون دعمًا وسندًا دائمًا.

وشددت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، على أن مجرد الجلوس في مجلس ذكر مع أهل الصلاح يُعد وسيلة عظيمة لمغفرة الذنوب، موضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديثه الشريف أن الله سبحانه وتعالى يغفر لكل من حضر مجالس العلم والذكر، حتى لمن لم يأتِ بنية العبادة وإنما لحاجة دنيوية، وذلك لبركة الصحبة.