محافظ دمياط يعاين ميدانيًا موقع حريق مصنع فوم



أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة ميدانية، لموقع حريق أحد مصانع إنتاج الفوم بالمدينة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، للوقوف على ما تم تنفيذه من جهود قامت بها إدارة الحماية المدنية للاطفاء والسيطرة على الحريق لمنع امتداده بالمنطقة ، وكذلك حجم الخسائر التى نتجت عن الحادث.

رافقه خلال الزيارة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة.

وأكد " محافظ دمياط " أنه وفور تلقى البلاغ بنشوب حريق بالمصنع من خلال الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية للدفع بسيارات الإطفاء للتعامل الفورى مع الحريق ، علاوة على التنسيق مع هيئة الإسعاف التى قامت بدورها بالدفع بسيارات الإسعاف، حيث تم تقديم الاسعافات الأولية لحالات الاختناق و نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج .

وأضاف " محافظ دمياط " استمرار المتابعة لاجراءات المعاينة و الوقوف على أسباب الحريق علاوة أيضًا على المتابعة المستمرة للحالة الصحية للمصابين