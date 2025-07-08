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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هو أنا لسه بدأت.. تووليت يكشف حقيقة اعتزاله الغناء

تووليت
تووليت
تقى الجيزاوي

انتشرت العديد من الأخبار خلال الأيام الماضية التى تفيد بإعتزال المطرب الملثم تووليت الذى اشتهر بظهوره وهو مرتدي ماسك على وجه ، والذى تسبب فى حالة من الجدل منذ ظهوره على الساحة .

وفى اول رد لتوو ليت على هذه الأنباء ، نشر منشور عبر حسابه  الرسمي على موقع انستجرام عبر خاصية الإستوري،  وكتب معلقا: “اعتزال ايه هو انا لسة بدأت”.

أعمال تووليت 

وفى شهر أكتوبر الماضي، طرح تووليت أحدث أعماله الغنائية بمشاركة ديسكو مصر بعنوان “فى عينيه” .

ونشر تووليت بوستر الأغنية من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عبر خاصية الدستوري ، وكتب، معلقا: “أغنية جديدة قريب جدا مع ملوك الديسكو”.

أغاني تووليت

وكانت بداية مطرب الراب تووليت فى عام 2023، من خلال ألبوم «مجهول» الذي قدّم خلاله 5 أغنيات، وفي 2024 قدم ألبوم «طيش شباب» الذي يضم 10 أغنيات.

وازدادت شكوك الجمهور خلال الفترة الماضية وبدأ للكثير بالتخمين حول شخصيته الحقيقية، إذ يعتقد البعض أنه قد يكون مغني الراب الشهير ليجي سي، استنادًا إلى سطر في أغنية Bulletproof من ألبوم “بلاسيبو”.

وعلى الجانب الآخر، شك أيضا الكثير في مغني الراب خفاجي، وذلك بسبب أوجه التشابه بين صوتيهما

تووليت اغاني المطرب تووليت اعمال تووليت

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