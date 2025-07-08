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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برنامج تدريبي لتطوير المهارات القيادية للعاملين بالجهاز الحكومى بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي


عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، يرافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة،  " لقاء مع مجلس أمناء جامعه حورس،  و أشاد بما تحققه الجامعة من جهود حثيثة لدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، علاوة على جهودها لخدمة المجتمع وتعاونها الدائم مع المحافظة لخدمة دمياط وأبنائها ، وأكد " محافظ دمياط " على ايمانه العميق بدور الجامعات المصرية فى دعم مسيرة التنمية والبناء باعتبارها بيوت الخبرة التى تمتلك امكانات ورؤى علمية وعملية تساهم وبشكل كبير فى تحقيق الاستراتيجية التنموية. 
وعلى هذا الصعيد،، ناقش " المحافظ " آليات مد جسور التواصل والتعاون بين الجانبين ، وذلك لدعم مجالات العمل المختلفة،  وكذلك سُبل التنسيق بين المحافظة ومديرية الصحة والجامعة لاطلاق قوافل طبية مجانية لتغطية المناطق الأكثر احتياجًا .

وعلي صعيد آخر،، افتتح " المحافظ " البرنامج التدريبي لتطوير المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالجهاز الادارى للمحافظة والمديريات بمركز ريادة الأعمال بالجامعة والذى يضم ٣٠ متدرب ، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الخالق المدير التنفيذي للمركز ، و فريق التدريب الدكتور أسامة أبو النصر أستاذ نظم المعلومات وعميد كلية الحاسبات بجامعة الاقصر والدكتور أحمد الحسينى أستاذ إدارة الرياضة بجامعة المنصورة و الدكتورة يمنى جاد الله مدرس الاقتصاد بجامعة حورس و الدكتور محمد عبد الحليم أستاذ كلية الهندسة بجامعة حورس و الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل كلية السياحة بجامعة المنصورة .

فيما وأعرب " الدكتور أيمن الشهابى " بهذه الشراكة بين المحافظة و جامعة حورس لاطلاق مبادرة علمية وتدريبية تأتى من خلال مركز ريادة الأعمال والتدريب بالجامعةوذلك لتحقيق عدد من المستهدفات التى تأتى تدعم جهود المحافظة لتطوير المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالجهاز الادارى ،علاوة على تنمية القدرات المؤسسية بمجالات الحوكمة والشفافية والتى تساهم فى تعزيز ثقة المواطن بالجهاز الإدارى

وأكد " محافظ دمياط " أن التدريب يدعم خطة المحافظة نحو تطبيق التحول الرقمى وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين المتدربين من الاستفادة منها بتطوير الخدمات العامة ، علاوة على دعمه خطط التعامل مع الطوارئ والتحديات لضمان استمرارية العمل بشكل فعال والتأكيد على مفاهيم مكافحة الفساد و تعزيز رؤى الرقابة الذاتية ،وأيضًا توطيد العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية من أجل بناء القدرات والتطوير المؤسسى ، لافتًا أن هذا التدريب سيتضمن العمل على خمس محاور متكاملة يقدمها نخبة متميزة من أعضاء هيئات التدريس بعدد من الجامعات والتى تساهم فى تحقيق تلك المستهدفات واعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن تقديره البالغ لتلك الجهود ، واعرب عن خالص امنياته للمتدربين بدوام التوفيق والسداد.

ومن جانبها وجهت " نائب المحافظ " كلمة إلى المتدربين استهلتها بتوجيه التحية لهم و أعربت عن خالص امنياتها لهم بالتوفيق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب ، معربة أيضًا عن اعتزازها بالشراكة مع جامعة حورس لتطوير المهارات القيادية والإدارية لدى العاملين بالجهاز الادارى للمحافظة والمديريات لدعم خطة المحافظة نحو تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما وقد تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " المركز و اطلع على الدورات التى يقدمها ، واشاد بما يحققه من أهداف تأتى فى إطار رؤية الجامعة لتحقيق التنمية البشرية وتأهيل الكوادر .

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