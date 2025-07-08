ندى موسى تتالق بإطلالة صيفية.. صور

شاركت الفنانة ندي موسي الجمهور بصور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام



و ظهرت ندي موسي خلال الصور بإطلالة صيفية خلال قضاء إجازة صيفية في المانيا



يذكر أن تالقت الفنانة ندي موسي في رمضان 2025 في مسلسل و نقابل حبيب و مسلسل اش اش

مسلسل "وتقابل حبيب"

تدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.