على طريقة أرنولد.. نجم ليفربول يخطط للانضمام إلى ريال مدريد

أكد تقرير صحفي، أن الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، يخطط للانضمام إلى ريال مدريد حال عدم تجديد عقده مع الريدز.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن كوناتي يُعطي الأولوية لريال مدريد كوجهته المُقبلة إذا لم يُجدد عقده مع ليفربول، وهو أمر لم يحدث حتى الآن.

وأضافت أن قلب الدفاع الفرنسي الدولي حريص على مواصلة مسيرته في سانتياجو برنابيو.

ليفربول يخشى تكرار سيناريو أرنولد

ووفقًا للصحفي البلجيكي ساشا تافوليري، أبلغ محيط كوناتي ريال مدريد بنوايا اللاعب في ظل هذا الوضع، ويخشى ليفربول تكرار سيناريو ترينت ألكسندر أرنولد الصيف المقبل.

يذكر أن ألكسندر أرنولد انضم إلى ريال مدريد، الصيف الحالي، في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ليفربول.

وينتهي عقد الفرنسي إبراهيما كوناتي مع ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل 2025-2026.