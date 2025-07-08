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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مستقبل ميسي بين الغموض والشائعات.. وبيتي يستبعد عودته إلى أوروبا

ميسي
ميسي
إسلام مقلد

في ظل اقتراب عقده من نهايته مع إنتر ميامي الأمريكي، عاد الحديث مجددًا حول مصير الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي سيُكمل عامه الـ38 هذا الشهر، وسط تكهنات بشأن مستقبله الكروي، ما بين البقاء في الدوري الأمريكي، أو خوض تجربة جديدة ربما تكون الأخيرة في مسيرته الممتدة لأكثر من عقدين.

ميسي، الذي ينتهي عقده مع إنتر ميامي بنهاية عام 2025، لم يُعلن حتى الآن عن قراره النهائي، في وقت تُشير فيه تقارير إلى رغبة النادي الأمريكي في تجديد التعاقد، بينما لم تستبعد وسائل إعلام أخرى احتمالية انتقال "البرغوث" إلى الدوري السعودي، في ظل محاولات قديمة من نادي الهلال لضمه، بعرض مالي ضخم لم يُكتب له النجاح العام الماضي.

وعلى الرغم من الأنباء التي تحدثت عن احتمال إعارة ميسي لأحد أندية أوروبا خلال فترة توقف الدوري الأمريكي، تحديدًا ناديه القديم برشلونة، فإن نجم منتخب فرنسا السابق إيمانويل بيتي كان له رأي مغاير تمامًا، حيث استبعد تمامًا فكرة عودة ميسي إلى "كامب نو" أو إلى أي نادٍ أوروبي آخر.

بيتي، المتوج بكأس العالم 1998، قال في تصريحات لمجلة EscapistMagazine: "لن يعود ميسي إلى برشلونة تحت أي ظرف، حتى إن كانت إعارة. الفريق يضم مواهب شابة وعلى رأسهم لامين يامال، الذي لن يجلس على مقاعد البدلاء من أجل ميسي. هو (ميسي) يمكنه اللعب كمهاجم، لكننا نعلم أنه لا يركض كثيرًا، وفي كرة القدم الحديثة لم يعد هناك مكان للاعبين لا يتحركون كثيرًا".

وأضاف: "برشلونة لا يمكنه اللعب بلاعبين فقط في خط الوسط للسيطرة على المباريات. فكرة عودة ميسي إلى أوروبا غير واقعية. لقد حصل على معاملة خاصة في أمريكا، ولن يجد مثلها في أوروبا، كما أن قلة من الأندية يمكنها تحمّل راتبه في هذه السن، تمامًا كما هو الحال مع كريستيانو رونالدو".

وشدد بيتي على أن مرحلة ميسي في أوروبا "قد انتهت"، مؤكدًا اعتقاده بأن النجم الأرجنتيني سيعتزل كرة القدم عقب مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026، والتي ستكون المحطة الأخيرة في مسيرته.

وفي هذا السياق، تعود الأضواء أيضًا إلى المحاولات السعودية القديمة، حين قدّم نادي الهلال عرضًا ضخمًا لميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان صيف 2023، لكنه فضّل خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي بدلًا من الذهاب إلى دوري روشن الذي كان قد جذب كريستيانو رونالدو.

ويبدو أن العلاقة المميزة بين ميسي وإنتر ميامي، التي توجها اللاعب بإسهاماته في تحسين نتائج الفريق وزيادة شعبيته عالميًا، قد تدفعه للبقاء حتى نهاية عقده. ولكن يبقى الغموض محيطًا بمصيره بعد 2025، خاصة في ظل رغبته المعلنة في خوض كأس العالم القادمة، وربما ختام مسيرته الدولية بعد ذلك.

وعلى الجانب الآخر، ووسط مقارنات لا تنتهي، كانت أخبار كريستيانو رونالدو حاضرة أيضًا، بعدما أعلن نادي النصر السعودي رسميًا تجديد عقد النجم البرتغالي لموسمين إضافيين، في خطوة وصفها بعض المتابعين بأنها بمثابة آخر فصل في مسيرته الكروية، التي بدأت قبل أكثر من 20 عامًا.

إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي ليونيل ميس الدوري الأمريكي

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