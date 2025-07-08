150 مليون جنيه.. نجم فولهام يصدم الزمالك بشرط تعجيزي| خاص

كشف مصدر مقرب من البرازيلي كارلوس فينيسيوس، مهاجم فريق فولهام الإنجليزي السابق، تفاصيل مفاوضاته مع الزمالك، بشأن انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

وكانت بعض التقارير الصحفية، أشارت إلى اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 30 عامًا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "كارلوس تلقى استفسارًا من نادي الزمالك بشأن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية".

وأضاف: "مطالب كارلوس الحصول على 3 ملايين دولار راتبًا سنويًا، على أن يكون العقد من سنتين لثلاث سنوات".

واختتم: "اللاعب يمتلك العديد من العروض أبرزها من ناديين من الدوري الإنجليزي الممتاز ويُفاضل بين كل العروض من أجل حسم وجهته المقبلة".

محطات مهمة في مسيرة فينيسيوس



وسبق لكارلوس فينيسيوس، اللعب في العديد من الأندية الكبرى مثل توتنهام هوتسبير الإنجليزي ونابولي الإيطالي وجالاتا سراي التركي وأيندهوفن الهولندي وموناكو الفرنسي وآخر محطاته مع فولهام الإنجليزي.

وشارك المهاجم البرازيلي، طوال مسيرته مع الأندية، في 251 مباراة بكل المسابقات، إذ سجل 87 هدفًا وقدم 36 تمريرة حاسمة.

يُذكر أن قيمة كارلوس فينيسيوس التسويقية تبلغ 3.5 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.