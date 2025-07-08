جلسة فنية من فيريرا قبل انطلاق مران الزمالك

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

شهدت الجلسة الحديث عن برنامج الفريق خلال مران اليوم والمطلوب من جميع اللاعبين، وشرح المدير الفني الفقرات البدنية والفنية التي سيتم تنفيذها خلال المران لرفع معدلات اللياقة بعد العودة من فترة الراحة.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.