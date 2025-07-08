سننهي مسيرتك الرياضية.. الاحتلال يهدد نجم منتخب فلسطين

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بيانا، بشأن تعرض علاء الدين حسن لاعب العربي القطري ومنتخب فلسطين، لتهديدات من قبل قوات الاحتلال.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان: “تعرض لاعب المنتخب الوطني علاء الدين حسن، الذي ينشط أيضاً في صفوف نادي العربي القطري، لسلسلة من التهديدات والاستجوابات من قبل سلطات الاحتلال، أثناء زيارته لمسقط رأسه بلدة المشهد بالجليل”.

وأوضح اللاعب أن التحقيق تمحور حول انضمامه للمنتخب الفلسطيني وتمثيله المنتخب الوطني، كما تمت مصادرة هاتفه المحمول، الذي لا يزال محتجزاً حتى لحظة إعداد هذا التقرير".

وأشار اللاعب إلى أنّ ضابطا من قوات الاحتلال وجّه إليه تهديداً مباشرا وصريحاً بملاحقته ومطاردته حيثما كان، و"إنهاء مسيرته الرياضية"، وأبلغه بأنه سيكون تحت المراقبة الأمنية المستمرة".