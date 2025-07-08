أول تعليق من زوجة النني الأولى على زواجه الثاني.. شاهد

أثارت زوجة اللاعب المصري محمد النني الأولى، السيدة آمال الحناوي، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كتبت منشورًا غامضًا قالت فيه:

"كل ما يتم خلف ظهرك يتم أمام الله، فهو يُمهل ولا يُهمل."

وجاء المنشور بالتزامن مع تداول صور جديدة نُشرت عبر حساب السيدة المغربية حنان، ظهرت فيها برفقة رجل تم إخفاء ملامحه، إلا أن مصادر مقربة أكدت أن الصور تعود فعلًا لمحمد النني، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي.

وسرعان ما انتشر الخبر عبر مواقع التواصل، وأكدت تقارير صحفية أن النني تزوج بالفعل من السيدة المغربية خلال الفترة الأخيرة بعد تعارفهما في دولة الإمارات، مشيرين إلى أن اللاعب يفضل عدم مشاركة صورها احترامًا لزوجته الأولى وأسرتها.