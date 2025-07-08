ريال مدريد يضع اللمسات الأخيرة على رابع صفقاته الصيفية

يضع نادي ريال مدريد الإسباني، اللمسات الأخيرة على رابع صفقاته الصيفية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وكتب فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “ريال مدريد وبنفيكا يقتربان من إبرام صفقة ألفارو كاريراس”.

وأضاف: “المفاوضات متقدمة جدًا، فألفارو لا يريد سوى ريال مدريد، والشروط الشخصية متفق عليها بالكامل منذ يونيو”.

موعد إتمام الصفقة

وختم الصحفي الموثوق: “يمكن إتمام الصفقة رسميًا بعد كأس العالم للأندية 2025”.

وفي حال إتمام الصفقة، سيكون ألفارو كاريراس رابع صفقات ريال مدريد بعد ألكسندر أرنولد ودين هويسن وفرانكو ماستانتونو .

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان، غدًا الأربعاء، في إطار منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

ويفقد ريال مدريد خدمات نجمه دين هويسن أمام باريس سان جيرمان، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام بوروسيا دورتموند.