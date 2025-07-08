فيفا يعلن عقوبات الإيقاف بحق لاعبي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مونديال الأندية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قراراته التأديبية بشأن الأحداث التي شهدتها مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، والتي أسفرت عن طرد ثلاثة لاعبين من صفوف باريس سان جيرمان وريال مدريد.

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام إسبانية، قرر "فيفا" إيقاف ثنائي باريس سان جيرمان، باتشو ولوكاس هيرنانديز، لمدة مباراتين، وذلك بعد طردهما في اللحظات الأخيرة من مباراة فريقهما أمام بايرن ميونخ، والتي انتهت لصالح الفريق الفرنسي بهدفين دون رد. التدخلات العنيفة التي ارتكبها اللاعبان ضد عناصر الفريق البافاري كانت كفيلة بإقصائهما، ودفعت لجنة الانضباط لفرض عقوبة مزدوجة بحقهما.

بموجب القرار، سيغيب اللاعبان عن مواجهة نصف النهائي المرتقبة أمام ريال مدريد، وفي حال تأهل باريس إلى النهائي، فلن يكونا ضمن القائمة المتاحة للمباراة الختامية أيضًا.

في المقابل، طالت العقوبات مدافع ريال مدريد دين هويسن، الذي حصل على بطاقة حمراء خلال لقاء فريقه ضد بوروسيا دورتموند، بعد منعه فرصة محققة لتسجيل هدف، تسبب في احتساب ركلة جزاء. وقد قرر "فيفا" إيقافه لمباراة واحدة فقط، ما يسمح له بالمشاركة في المباراة النهائية حال تأهل ريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد وباريس سان جيرمان لموقعة حاسمة في نصف النهائي المقرر إقامته مساء الأربعاء، بينما تُفتتح مواجهات هذا الدور مساء اليوم بلقاء تشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد بلغ دور الأربعة عقب فوز مثير على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، في حين جاء تأهل باريس سان جيرمان على حساب بايرن ميونخ بثنائية نظيفة في مباراة شهدت أحداثًا مشحونة وانتهت بطرد لاعبين من الفريق الفرنسي.