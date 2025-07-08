صفقة جامدة.. الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

زف الإعلامي خالد الغندور بشري سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق.

وكتب الغندور عبر فيسبوك :صفقة جامدة هتفرح الجمهور في طريقها للتعاقد و شكرا ممدوح عباس.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات التأهيلية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقسم الجهاز الفني للفريق اللاعبين إلى أربع مجموعات، و تم التركيز على خوض عدد من التدريبات التأهيلية والبدنية بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع للاعبين في بداية فترة الإعداد.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.