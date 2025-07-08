لتجاوزهم للأعراف الدبلوماسية.. ليبيا تلغي زيارة وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي

أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن الحكومة المكلفة من مجلس النواب قررت إلغاء الزيارة المقررة لوزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة وباقي الفريق المصاحب لهم عقب وصولهم لمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي وأبلاغهم بضرورة مغادرة الأراضي الليبية فورا واعتبارهم غير مرغوب بهم بسبب تجاوزهم للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وفق بيان للحكومة اليوم الثلاثاء.

ووصفت الحكومة هذا الإجراء بأنه تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وبتصرفات تمثل عدم احترام للسيادة الوطنية الليبية وبالمخالفة للقوانين الليبية وعدم اتباع الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب والمنصوص عليها بالتعميم الصادر من الحكومة الليبية.

وأهابت الحكومة الليبية في بيانها مجددا بجميع الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، احترام السيادة الليبية عبر الالتزام التام بالتشريعات الليبية والمواثيق والأعراف الدولية المنظمة لزيارات الوفود الدبلوماسية والتعامل مع الحكومة الليبية وفقا لمبدأ التعامل بالمثل المنصوص عليه بالاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية.