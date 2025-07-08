مصدر إسرائيلي: المفاوضات مع حماس مستمرة.. ويوجد تنسيق كامل مع الولايات المتحدة

أفاد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع للمراسلين الذين يرافقون رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في زيارته لواشنطن اليوم، الثلاثاء، بأن المفاوضات مع حماس، في الدوحة، مستمرة وأنه "يوجد تنسيق كامل مع الأمريكيين"، بحسب وكالة قدس نت للأنباء.



واعتبر المصدر الذي تحدث بعد لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إسرائيل تسعى إلى "تحييد قدرة حماس ومنعها من توزيع المساعدات الإنسانية"، وأشار إلى أنه "ليس مؤكدا الاتفاق على الصفقة في الأيام القريبة".

وادعى المصدر الإسرائيلي أن "رد حماس على المقترح القطري هو لا ، لكن الفجوات صغيرة وبالإمكان الدخول إلى محادثات".

وكرر المصدر الموقف الإسرائيلي، قائلا إن وقف الحرب على غزة سيتم بعد "تفكيك حماس ونفي قادتها وغزة منزوعة السلاح، مضيفا أن "قوة أخرى ستدير القطاع، وليست السلطة الفلسطينية بالضرورة، ومن الجائز أن تكون هذه قوى محلية"، وأن "إسرائيل ستكون مسؤولة عن الأمن في المرحلة الأولى".

وتطرق المصدر إلى محاكمة نتنياهو، وقال إن "الرئيس الأمريكي يدرك وضع نتنياهو القانوني وحتى إن عبر عن تعاطف"، وادعى أن "محاكمة رئيس الحكومة انهارت".

وتابع المصدر أن نتنياهو يثق برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، "لكن لديه انتقادات تجاهه، والمطلوب أن يتعامل المستوى العسكري باحترام مع المستوى السياسي".

وفيما يتعلق بإيران، قال المصدر إنه يوجد "تنسيق غير مسبوق مع الولايات المتحدة، وخاصة تحت قيادة ترامب"، وأن "الهجوم على إيران نجح، وتم منع البرنامج النووي"، مضيفا أن إسرائيل لا تطلب "ضوءا أخضر" أمريكيا لشن هجوم آخر ضد إيران، وأنه "يوجد تفاهم وتعاون بمستوى عميق".

وقال المصدر الإسرائيلي إن "عملية تطبيع العلاقات مع السعودية توقفت بسبب الحرب، ومن الجائز أن تستأنف في المستقبل".