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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تستهدف طائرة عسكرية ألمانية بالليزر بالقرب من اليمن

ألمانيا والصين
ألمانيا والصين
محمد عبد المعز

استهدفت القوات البحرية الصينية اليوم الثلاثاء طائرة عسكرية ألمانية كانت تشارك في عملية عسكرية بحرية تسمى اسبيدس التي ينظمها الإتحاد الأوروبي.

لتأمين الملاحة في الخليج،والبحر الأحمر،والمحيط الهندي،وخلال اقتراب الطائرة العسكرية الألمانية من البحرية الصينية القابعة في جنوب البحر الأحمر بالقرب من السواحل اليمنية أطلقت أشعةالليزر على الطائرة الألمانية لتحييد الخطر.

 حسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي،واستدعت برلين السفير الصيني لديها لتسجيل الاحتجاج الرسمي على الهجوم الصيني بينما لم تصدر وزارة الخارجية الصينية تعليقا على الأمر. 

وتوترت منطقة جنوب البحر الأحمر بالوقت الراهن خلال مشاركة حركة الحوثيين بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني،وإطلاق صواريخ باليستية على إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة بالإضافة لوقف حركة الملاحة التجارية بالبحر الأحمر أمام السفن الأجنبية فقط حتى تتوقف الحرب على فلسطين في إتجاه آخر أعلنت الصين بوقت سابق بإنه يحق للفلسطينيين اللجوء للمقاومة للدفاع عن أراضيهم المحتلة أمام إسرائيل التي ترفض تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية،ودعت الصين في العديد من المؤتمرات الدولية لتنفيذ حل الدولتين لإحلال السلام بالشرق الأوسط. 

القوات البحرية الصينية طائرة عسكرية ألمانية اسبيدس الإتحاد الأوروبي السواحل اليمنية

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