مقـ.تل شخصين على سفينة ترفع علم ليبيريا إثر هجوم حوثي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن وفد ليبيريا للمنظمة البحرية الدولية، أعلن عن مقتل شخصين إثر هجوم حوثي على سفينة ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة يونانية قبالة ميناء الحديدة باليمن.

وفي وقت سابق، أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن قلقه من قدرات جماعة الحوثي العسكرية، مشيرا إلى أن التقديرات الإسرائيلية السابقة كانت تقلل من حجم التهديد الذي تمثله الجماعة.

وقال سموتريتش في تصريح نقلته وسائل إعلام عبرية: “لم نكن نعرف أن الحوثيين يبنون في منشآت محصنة ضخمة تحت الأرض صواريخ باليستية يصل مداها إلى 2000 كيلومتر.. كنا نعتقد أنهم مجرد ذراع إيراني موجه ضد السعودية فقط، لكن يبدو أن التهديد يتسع ليشمل أهدافا أبعد بكثير”.