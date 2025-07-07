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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله يدين الاعتداء الإسرائيلي على الموانئ والمنشآت في اليمن

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

دان حزب الله العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف فجر اليوم، الاثنين، الموانئ والمنشآت ‏الحيوية في اليمن، وفقا لوكالة "تسنيم" الإخبارية. 

أفادت وكالة "تسنيم" أن حزب الله قال في بيان له اليوم إن “العدو يتوهم أنه بمثل هذا العدوان يمكنه أن يردع اليمن أو يثنيه عن موقفه ‏المشرّف في مساندة غزة أو أن يوقف الضربات الموجعة والمؤلمة التي يتلقاها من أبطال اليمن الشجعان في ‏عمق كيانه اللقيط”.


 أكد حزب الله على أن “هذا العدوان الجبان لن يحقق أهدافه، كما فشل من قبل العدوان الأمريكي على ‏اليمن”، وأكد “الوقوف الكامل والثابت إلى جانب الشعب اليمني الأبي”، ودعا “جميع الدول والشعوب ‏الحرة في العالم وخاصة الشعوب العربية والإسلامية إلى رفع الصوت عاليًا ومساندة هذا الشعب المجاهد ‏والشجاع الذي يدافع عن كرامة الأمة كلها”، بحسب "تسنيم".


 لفت حزب الله إلى أن “العدو الإسرائيلي لا يزال عاجزًا عن فهم طبيعة هذا الشعب اليمني الصابر والمجاهد ومواقفه النابعة من ‏عقيدة راسخة بأن الحق أحق أن يُتّبع ومن إيمان صادق بالدفاع عن المظلومين والمستضعفين”، واشار الى ان “موقف ‏اليمن، قيادةً وشعبًا، هو امتداد لنهج الإمام الحسين (عليه السلام) الذي لا يساوم على الحق في مواجهة ‏الطغيان ولا يرضى الذل والهوان”، واكد ان “كل عدوان لن يزيد‎ ‎اليمن إلا صلابة وثباتًا وعزيمة على المضي في ‏طريق المواجهة، حتى يتوقف العدوان على غزة ويُرفع الحصار عنها”.


 

حزب الله العدوان الإسرائيلي اليمن العدو غزة العدوان الامريكي

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