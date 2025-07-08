هآرتس: إسرائيل تدرس سيناريوهات محتملة لوقف إطلاق الحوثيين للصواريخ من اليمن

قالت مصادر أمنية إسرائيلية لصحيفة "هآرتس" العبرية، إن القيادة السياسية والأمنية في تل أبيب تدرس حاليا عدة سيناريوهات محتملة لوقف الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون من اليمن باتجاه إسرائيل، والتي تصاعدت منذ بداية الحرب في غزة.

وبحسب المسؤولين، فإن إحدى الخيارات المطروحة تشمل التوصل إلى تفاهمات غير مباشرة، سواء مع حماس أو إيران، تتضمن بشكل صريح أو ضمني وقف إطلاق النار من الأراضي اليمنية.

وتشير التقديرات إلى أن مثل هذه التفاهمات قد تكون جزءا من تسوية أوسع في الإقليم.

كما أضافت المصادر أن المؤسسة الأمنية لا تستبعد استمرار العمليات الجوية الإسرائيلية ضد أهداف حوثية في اليمن، مع احتمال مشاركة جيوش أخرى في إطار تنسيق إقليمي أو دولي أوسع.

وأكد المسؤولون أن كافة الخيارات لا تزال على الطاولة، وأن الهدف الأساسي هو تقليص التهديدات بعيدة المدى التي تطال إسرائيل من جبهات متعددة، في وقت تبقي فيه المؤسسة العسكرية على حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تصعيد.