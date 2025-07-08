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أكثر من 113 ألف وحدة سكنية.. متحدث الإسكان تفاصيل الطرح الثاني لسكن لكل المصريين 7
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أكثر من 113 ألف وحدة سكنية.. متحدث الإسكان تفاصيل الطرح الثاني لسكن لكل المصريين 7

الإسكان
الإسكان
محمود محسن

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث بأسم وزارة الإسكان، أن مبادرة التمويل العقار لمنخفضى الدخل بنسبة 8% سنويا، ولمتوسطى الدخل 12% سنويا تصل إلى 20 سنة.

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الطرح الثاني لسكن كل المصريين7 يتضمن أكثر من 113 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، مؤكدا أن المساحات ما بين 75 مترا إلى 90 مترا، وهى وحدات تم طرحها من قبل وسيتم إعادة طرحها.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الإسكان، أن من خرج من أولوية "سكن لكل المصريين 5" تم تخصيص أولوية لهم ويستطيعوا التقديم على شقق بعينها، وهى حوالى 34 ألف شقة فى المدن الجديدة، وحوالى 690 وحدة جاهزة للتسليم فى بعض المحافظات.

وأشار إلى أن كراسة الشروط ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى لمنصة مصر العقارية وصندوق الإسكان الاجتماعى بتاريخ 15 يوليو.

المهندس عمرو خطاب وزارة الإسكان مبادرة التمويل العقار سكن كل المصريين 7 كراسة الشروط

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