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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب وزير الخارجية الروسي: حلف الناتو يستعد لصدام عسكري مع موسكو

نائب وزير الخارجية الروسي
نائب وزير الخارجية الروسي
محمد عبد المعز

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو خلال مؤتمر صحفي  بإنه قد حضر لمجلس “الدوما” الروسي لمناقشة الأسوأ الذي يمكن أن تواجهه موسكو بسبب الاستعدادات التي تجرى على قدم،وساق من جانب حلف الناتو العسكري،والاتحاد الأوروبي للدخول في صدام عسكري مباشر مع الدولة الروسية. 

وتابع غروشكو بإن لجنة “روسيا الموحدة” ناقشت الحرب،والسلام ووضع خطط لتوفير الأمن والسلامة لروسيا في أسوأ الاحتمالات.

في إتجاه آخر حذر الأمين العام لحلف الناتو العسكري مارك روته في حديث له مع نيويورك تايمز بإن الحرب العالمية الثالثة ستندلع بسبب روسيا والصين،وستكون كابوس.

وتابع روته في تحذيره بضرورة زيادة الإنفاق العسكري الدفاعي لدول الحلف،وإلا يجب عليهم تعلم اللغة الروسية لإنها ستكون لغة المحتل القادم.

وسبقت تحذيرات الأمين العام لحلف الناتو دعوة رئيس الأركان الألماني كارستن بروير لدخول حلف الناتو العسكري في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا الآن قبل عام 2029 واعتقد رئيس الأركان الألماني بإن موسكو ستغزو إستونيا وليتوانيا الأعضاء بحلف الناتو العسكري عقب الهجوم الأوكراني المدمر للطائرات الروسية النووية من طراز تابلوف95. 

في إتجاه آخر كان قد نفى الرئيس الروسي بوتين قيام روسيا بغزو دول أعضاء في حلف الناتو العسكري خلال حديثه مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون. 

وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو حلف الناتو الاتحاد الأوروبي صدام عسكري الدولة الروسية موسكو

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