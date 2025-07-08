صندوق الأمم المتحدة للسكان يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية

وقّع صندوق الأمم المتحدة للسكان مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية، لتعزيز التنمية الشاملة والمنصفة للعاملين والعاملات في القطاع الصناعي في مصر.



تمثل هذه الشراكة خطوةً هامةً نحو خلق بيئة عمل أكثر عدلاً ووعياً وإنصافاً.

من خلال هذه الشراكة، يسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وخلق أماكن عمل أكثر أماناً وتمكيناً؛ وتزويد الشباب، وخاصةً الباحثين عن عمل لأول مرة، بالمهارات الحياتية ومعلومات عن الصحة الإنجابية؛ وتشجيع المؤسسات الصناعية على تبني ممارسات مسؤولة اجتماعياً، لا سيما في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

بموجب هذه الشراكة، سيتم تدريب الشبكات الشبابية العاملة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على المهارات اللازمة لسوق العمل، بالتعاون مع برامج التدريب التي يقدمها اتحاد الصناعات المصرية، وسيتم توجيه عمال وعاملات المصانع حول قضايا الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات باستخدام أساليب تفاعلية.

تجمع هذه الشراكة بين الانتشار الواسع والتأثير القوي لاتحاد الصناعات المصرية في القطاع الصناعي، والخبرة العميقة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مجالات الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، مما يوفر فرصة فريدة لإحداث تأثير حقيقي ودائم في تشكيل مستقبل العمل في مصر.

تعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان مع اتحاد الصناعات المصرية



في عام ٢٠٢٠، تعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان مع اتحاد الصناعات المصرية لبناء قدرات ٢٠٠ امرأة وفتاة، في إطار مشروع "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع شبكة تثقيف الأقران في مصر.