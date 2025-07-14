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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خطة حكومية لتوفير سكن بديلة لقاطني العمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.. فيديو

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
عبد الخالق صلاح

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم لمحافظة الإسكندرية.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن رئيس الوزراء تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الحكومة على دفع العمل بمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين، لسرعة الانتهاء منها ودخولها حيز التشغيل.

وتابع: هناك 7500 عقار آيل للسقوط في الإسكندرية وخطة لإحلال 55 ألف وحدة سكنية كبديل آمن، وسيتم توفير وحدات بديلة للمواطنين، كما أنه سيتم تحديد مواقع البناء للسكن البديل في الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأوضح محمد الحمصاني، أنه سيتم تحديد الشروط والإعلان عن كيفية التقديم له، فور الانتهاء منه، مشيرًا إلى أنه لابد من حل سريع لمشكلة العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية.

وأردف الحمصاني، أن هناك توجيهات رئاسية بسرعة ترميم واجهات العقارات على كورنيش الإسكندرية، كما أن رئيس الحكومة شدد على أهمية استخدام مواد مميزة تتماشى مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى حماية وتطوير وترميم المناطق الآثرية التاريخية بالمحافظة.

وعن خطة الحكومة لحماية الإسكندرية من الغرق، أشار الحمصاني، إلى أن هناك مجموعة المشروعات والخطط التي يتم العمل عليها لحماية الشواطئ المائية من التآكل، بالإضافة إلى عمل مصدات هدفها حماية شواطئ الإسكندرية من خطر ارتفاع منسوب البحر.

وتابع: نجحنا هذا العام في سحب مياه الأمطار وذلك نتيجة لخطة الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان في قطاع الصرف الصحفي، وتصريف المياه من خلال شبكة الأمطار بالمحافظة.

ونوه  متحدث الحكومة إلى أن الحكومة مستمرة في استكمال شبكة الأمطار الثانية بالإسكندرية، كما أن المحافظة بها مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب والذي يستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية، والتعامل مع أي طارئة في لحظته.

وكما أشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء  شاهد تجربة عملية في مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب في الإسكندرية.

وأكمل: هناك جهد كبير في منطقة 45 بالإسكندرية حيث تم تطوير البنية التحتية وإنشاء كوبري لحل أزمة التكدس في هذه المنطقة، كما أن رئيس الوزراء شهد أن دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بالإسكندرية اليوم يأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال مرافق الإسعاف والسعى المستمر للتحديث النوعي لهذه الخدمات، موضحًا أنه تصنيع مصري بالكامل بنسبة 100%. 

إسعاف رئيس الوزراء مياه الشرب خطة الحكومة آيل للسقوط

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