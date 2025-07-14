أحمد موسى: ما يحدث في سوريا كان يمكن أن يتم في مصر لولا الرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الطيران الإسرائيلي يحلق بحرية فوق الأجواء السورية، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم في السويداء من فوضى ومليشيات وسلاح في الشوارع، كان من الممكن أن يتكرر في مصر لولا وجود القيادة السياسية الواعية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بـ”القائد العظيم” الذي أنقذ البلاد من مصير مجهول.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن الجيش السوري تعرض لهجوم مباشر في السويداء، حيث تم اختطاف جنود وقتل عناصر من الشرطة، كما دمرت جميع الدبابات التي دخلت المدينة عبر غارات إسرائيلية، قبل أن تتمكن القوات السورية من التدخل.

وأشار إلى أن إسرائيل استباحت الأراضي السورية بالكامل، في إطار ما وصفه بـ”مخطط مدروس”، مؤكدًا أن كل طرف يؤدي دورًا محددًا ضمن هذا المخطط، في ظل غياب أي رد سوري فعلي على هذه الاعتداءات.

وأكد موسى أن مشهد المليشيات في الشوارع يعيد إلى الأذهان ما كان يخطط له من قبل شخصيات مثل حازم صلاح أبو إسماعيل وخيرت الشاطر داخل مصر، مشيرًا إلى أن سيناريو الفوضى كان مطروحًا منذ سنوات، وكان يمكن أن يتحول إلى واقع لولا تدخل الدولة المصرية في الوقت المناسب.

ولفت إلى أن تقسيم الدول لا يزال هدفًا قائمًا ضمن ما وصفه بـ”مخطط 2011” الذي لم يتوقف حتى اليوم، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو حملات التشكيك.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد أن مصر تظل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تواجه هذه المخططات بشكل مباشر، ولذلك تستهدف بشكل مكثف، مشددًا على أن الدولة ترفض تمامًا أي مشروع للتهجير أو التفكيك، وأن الاستجابة للشائعات كانت ستفتح الباب لهجوم أوسع وأشد على البلاد.