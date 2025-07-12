رابط مباشر لتحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 PDF

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، حيث يبدأ سحب كراسة الشروط بنسختها الرقمية (PDF) يوم الاثنين 15 يوليو 2025، ويتضمن الطرح أكثر من 113 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا، موزعة في مدن جديدة ومحافظات مختلفة بالجمهورية.

رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 PDF

أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبدالحميد، أن كراسة الشروط متاحة بصيغة PDF ويمكن تحميلها من خلال:

الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي: www.shmff.gov.eg

منصة مصر الرقمية: digital.gov.eg

على الراغبين في التقديم، إنشاء حساب إلكتروني على إحدى المنصتين، ثم سداد مبلغ 350 جنيهًا مصاريف تسجيل و350 جنيهًا مصاريف إدارية بشكل إلكتروني، وبعدها يمكنهم الإطلاع على الكراسة وتحميلها ورفع المستندات المطلوبة.

تفاصيل عدد ومساحات الشقق المطروحة

الطرح يشمل عددًا ضخمًا من الشقق مقسّمة على النحو التالي:

إجمالي عدد الوحدات: 113,112 وحدة سكنية

99,792 وحدة جديدة

13,320 وحدة سبق طرحها

مقدمات الحجز وأنظمة التمويل العقاري

الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري: مقدم الحجز 25,000 جنيه

الوحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا): مقدم الحجز 50,000 جنيه

أما عن نظام التمويل العقاري:

فائدة 8% لمحدودي الدخل

فائدة 12% لمتوسطي الدخل

مدة سداد تصل إلى 20 سنة

أماكن توزيع شقق سكن لكل المصريين 7

أولًا: وحدات تحت الإنشاء (تُسلم خلال 36 شهرًا)

34,128 وحدة موزعة في:

أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة

54,792 وحدة إسكان أخضر موزعة في:

أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، بدر، السادات، طيبة الجديدة، المنيا الجديدة

ثانيًا: وحدات جاهزة للتسليم الفوري

690 وحدة في أخميم الجديدة

12,630 وحدة موزعة على:

أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، قنا

ثالثًا: وحدات مخصصة للعملاء السابقين

1,492 وحدة في:

شطا بدمياط، الغردقة بالبحر الأحمر

9,380 وحدة موزعة في:

البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، مطروح، المنيا

موعد التقديم لحجز وحدات سكن لكل المصريين 7

أوضحت وزارة الإسكان أن التقديم يبدأ يوم الأحد 28 يوليو 2025، ويستمر حتى الأربعاء 30 أكتوبر 2025. مع تخصيص الأسبوع الأول من فترة التقديم لذوي الهمم فقط، وذلك لضمان إعطائهم أولوية وأولوية الدعم.