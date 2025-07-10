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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الدولة في ملف الإسكان أحدثت طفرة غير مسبوقة

صندوق الإسكان الاجتماعي
صندوق الإسكان الاجتماعي
حسن رضوان

أشاد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، بالطرح الجديد الذي أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي، والذي يتضمن 113,112 وحدة سكنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الدولة المتواصلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير السكن الملائم للمواطنين، وخصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات يعكس نجاح الدولة في إدارة ملف الإسكان الاجتماعي باحترافية وشفافية، مشيرًا إلى أن الطروحات السابقة التي تجاوزت حاجز المليون وحدة سكنية خلال السنوات الماضية، تمثل إنجازًا حقيقيًا لم يتحقق منذ عقود.

وقال عضو مجلس النواب: "ما نشهده اليوم من توسع في مشروعات الإسكان وتنوع في أنظمة السداد والدعم الحكومي، يؤكد أن هناك رؤية واضحة من القيادة السياسية لحل مشكلة السكن بشكل جذري، وتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي بوضع هذا الملف على رأس أولويات الحكومة".

وأشار سامي نصر الله، إلى أن تخصيص 90 ألف وحدة للحاجزين السابقين ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، وفتح باب التقديم على 23 ألف وحدة جديدة، يعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية، وضمان حصول من تنطبق عليهم الشروط على وحدات سكنية دون تمييز.

وأكد النائب أن، الدولة لم تكتفِ فقط بتوفير الوحدات، بل قدمت دعمًا نقديًا مباشرًا يصل إلى 160 ألف جنيه لكل مستحق، إضافة إلى أنظمة تمويل ميسرة تصل إلى 20 سنة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه قائلًا: "ما تحقق في ملف الإسكان الاجتماعي هو أحد أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة، ونموذج ناجح لتكامل الجهود بين القيادة السياسية والجهات التنفيذية لخدمة المواطن المصري".

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