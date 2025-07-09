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أخبار البلد

رابط تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2025 pdf

رابط تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2025 pdf
رابط تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2025 pdf
رشا عوني

يبحث الكثير عن رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي الدخل بعد إعلان وزارة الإسكان عن الطرح الثاني لـ سكن لكل المصريين7 لمنخفضي الدخل حيث يتم بدء التقدم لحجز الوحدات من 15 يوليو  . 

 كراسة شروط شقق الإسكان منخفضي الدخل

يمكن تحمل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 pdf لمنخفضي الدخل من هنـــا

رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

 

يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2025 - سكن لكل المصريين 7 عبر رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 : https://shmff-reg.shmff.gov.eg/

شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. شروط الحجز في سكن لكل المصريين 7 | المشروعات القومية | المواطن المصري
شقق الاسكان الاجتماعي 2025

خطوات تحميل كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7


ولتحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الرابط التالي اضغط هنـــــــــا

2- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية.

3- تحميل كراسة الشروط المتاحة على الموقع.

4- طباعة استمارة الحجز والإقرار المرفقين بها.

5- ملء البيانات يدويًا وتوقيعهما بشكل واضح.

6- رفع الاستمارة والإقرار والمستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد، أثناء تقديم طلب الحجز إلكترونيًا.


رابط مباشر للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي، الدخول على الرابط الخاص بالتقديم من هنا:

https://cservices.shmff.gov.eg/

بـ50 ألف كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025
كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

سعر مقدم شقق سكن لكل المصريين 7

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أعلن أمس أن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 للمواطنين منخفضي الدخل يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، ووحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

كراسة شروط شقق منخفضي الدخل

لمنخفضي الدخل يمكن للراغبين في حجز شقق سكن لكل المصريين 7 رسميًا تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 الطرح الثاني من سكن لكل المصريين 7 من هنــا .

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الجديدة

  • شهادة دخل معتمدة وحديثة.
  • إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز).
  • قسيمة الزواج المميكنة.
  • برنت تأميني إن وجد.
  • صور شهادات ميلاد الأطفال.
  • صور الرقم القومي للزوج والزوجة.
  • إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.
  • إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.
  • الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع.
  • استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة.

مساحة شقق الإسكان لمحدودي الدخل 


أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح الجديد من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7»، والذي يتضمن وحدات سكنية متنوعة بمساحات تبدأ من 90 مترًا وتصل إلى 127 مترًا مربعًا، موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات في أنحاء الجمهورية.

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