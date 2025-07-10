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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة المشروعات السكنية بعددٍ من المدن والمحافظات

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات الإسكان بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير، وصندوق الإسكان الاجتماعي، ومسئولي أجهزة المدن.

وقال وزير الإسكان إنه تم الإعلان عن طرح وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" بعدد من المدن والمحافظات وسيتم إتاحة كراسات الشروط للتقديم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ابتداءً من 15 يوليو 2025، مضيفاً أن الطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، ويتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم ووحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بمراجعة الوحدات الموجودة بالطرح الجديد وتلافي أية ملاحظات موجودة، لتسليمها للمستحقين على أعلى مستوى، بجانب التأكيد على الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات الإسكان بالالتزام بالمدد الزمنية المقررة للمشروعات.

وتناول الاجتماع، موقف مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا بعدد 102 عمارة بمساحة 90م2 للوحدة، بجانب موقف الخدمات والمواصلات بالمنطقة، حيث وجه الوزير بالانتهاء من الأعمال الجارية ووضع جدول زمني للانتهاء من المشروع.

 وتابع وزير الإسكان خلال الاجتماع، موقف مشروع سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل في مدينة سوهاج الجديدة، ومحوري محدودي ومتوسطي الدخل بالمشروع بمدينة بني سويف الجديدة، حيث وجه الوزير بوضع جدول زمني لكافة الأعمال الجارية للانتهاء منها بالإضافة إلى المتابعة الدورية لموقف الخدمات المتوافرة بالمشروع.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، موقف مشروع "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل، في محافظة بورسعيد،  من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير ومديرية الإسكان بالمحافظة، حيث اطلع الوزير على موقف أعمال المرافق والخدمات بالمشروع وأعمال الإنارة وتنسيق الموقع، بجانب متابعة موقف المشروع بمحافظة كفر الشيخ بعدد 1628 وحدة، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع المحافظة بشأن كافة الأعمال المتبقية لتسليم الوحدات للمستحقين.

واستعرض الاجتماع، موقف وحدات "سكن لكل المصريين" محور متوسطى الدخل في مدينة رشيد الجديدة بعدد 96 وحدة محور متوسطي الدخل والنسبة التنفيذية بالمشروع وموقف المرافق من مياه وصرف وغاز وكهرباء وطرق، بجانب متابعة وحدات متوسطي الدخل في مدينة العلمين الجديدة حيث اطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمشروع وموقف تسليم الوحدات للحاجزين.

كما تناول الاجتماع عرضا لموقف وحدات سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل في مدينتى بدر والعبور الجديدة، وموقف التسليمات والخدمات  وكذا موقف مشروع "ديارنا" السكني في مدينة بني سويف الجديدة.

سكن لكل المصريين 7 المهندس شريف الشربيني مشروعات الإسكان كراسات الشروط للتقديم مال واعمال الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهاز المركزي للتعمير

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