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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع إجراءات تشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

وزير الإسكان
وزير الإسكان
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاً مع مسئولي شركة هورايزون، بشأن متابعة إجراءات تشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة إنكوم.

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مراعاة أعلى المعايير في منظومة التشغيل والصيانة في ضوء البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن، ولاسيما معايير السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطات الحماية المدنية للحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها، لافتاً إلى أن مشروع منطقة الاعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتم تنفيذه للمرة الأولى في مصر وهو علامة بارزة بالعاصمة الجديدة ويجب نجاح تجربة تشغيله طبقا للمعايير العالمية.

وناقش الاجتماع خطوات تشكيل فرق العمل وتوفير التدريب المناسب لهم قبل التشغيل، نظراً لأهمية تشغيل مثل هذه المشروعات، بجانب مراعاة الحصول على التدريب المعتمد من الجهات ذات الصلة في هذا الشأن، كما تم تناول شرح بشأن منظومة التحكم والتشغيل والمراقبة إلكترونيا واستخدام التقنيات الحديثة لإدارة وتشغيل المنطقة.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الإجراءات والتنسيق بين الجهات المنفذة والمُشغل طبقا للبرامج الزمنية المحددة لتسليم المشروع.

جدير بالذكر أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً.

كما أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المجتمعات العمرانية شركة هورايزون

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