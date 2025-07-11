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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمات بالعبور الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات الإسكان والخدمات الملحقة بها بمدينة العبور الجديدة، والتي تشمل وحدات سكنية لمحدودي الدخل، ووحدات الإسكان الأخضر، ومدارس وأسواقا تجارية، وملاعب، ووحدات صحية، ومراكز شباب، وغيرها من الخدمات، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية لمسئولي الوزارة وتقارير عن المشروعات.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الانتهاء من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها في المواعيد المقررة وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، بجانب دفع العمل بمشروعات المرافق والخدمات لتوفير احتياجات المنتقلين للسكن.

وفي سياق متصل، قام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، بجولة لتفقد سير العمل بعدد من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث شملت الجولة تفقد مشروع عمارات النزهة ضمن وحدات الإعلان العاشر بمنطقة 2600 فدان، والذي يضم 66 عمارة سكنية تشمل نحو 1584 وحدة سكنية. 

كما شملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ أماكن انتظار السيارات وأعمال التنسيق العام للموقع، بالإضافة إلى تفقد التشطيبات الداخلية والخارجية لعددٍ من الوحدات، للتأكد من جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة.

كما تفقد مسئولو الجهاز، المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي والتي تضم 125 عمارة سكنية بإجمالي نحو 3000 وحدة، حيث تابعوا الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية، مؤكدين ضرورة سرعة الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة.

وتفقد مسئولو الإسكان، مشروع الإسكان الاجتماعي – المرحلة الخامسة بالحي 16 بالمدينة، والذي يضم 433 عمارة سكنية تحتوي على 10,392 وحدة سكنية، وشملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ الخدمات بالحي إلى جانب متابعة أعمال الطرق والرصف وتنسيق الموقع، لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان المستفيدين من المشروع. 

وتابع مسئولو الإسكان، موقف تنفيذ مجموعة من مشروعات الخدمات العامة التي تخدم قاطني الحي، ومنها مشروع تنفيذ السوق التجارية، والملعب الخماسي، والمدرسة المتكاملة، ومبنى الوحدة الصحية، ومركز الشباب، مؤكدين أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات الخدمية لضمان توافر مختلف مقومات الحياة داخل الحي، وتحقيق الاستقرار المجتمعي فور تسليم الوحدات.

كما شملت جولة مسئولي الوزارة، تفقد الحي الخامس عشر، والذي يضم 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، حيث تفقدوا أعمال المرافق والطرق، والتشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخدمات داخل الحي.

 وأكد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل حرص الجهاز على الإسراع في معدلات التنفيذ، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، وإزالة أي معوقات ميدانية قد تؤثر على سير العمل، لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".


 

وزير الإسكان وحدات سكنية لمحدودي الدخل مدينة العبور الجديدة

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