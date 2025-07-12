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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات

وزير الاسكان
وزير الاسكان
آية الجارحي

عقب اجتماعه بمقر جهاز المدينة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تطوير محاور الطرق، ومشروع محطة تنقية مياه الشرب الجديدة، وأعمال المرافق بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتفقد وزير الإسكان المحور المركزي بالمدينة، لمتابعة أعمال توسعة المحور، والذي يعد أحد أهم شرايين الحركة المرورية، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 5.2 كم من الطريق، بجانب الأعمال الجارية لإضافة 1.5 كم أخرى، بهدف تعزيز الانسيابية المرورية، كما تفقد الوزير ومرافقوه، محور جمال عبدالناصر بالمدينة.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بإعداد تقرير شامل يتضمن موقف الأراضي على جانبي المحور المركزي، وسرعة التواصل مع المستثمرين للبدء في المشروعات بالأراضي التي تم تخصيصها لهم، بجانب مواصلة الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء على المحاور والجزر الوسطى للحفاظ على الصورة البصرية.

ثم انتقل وزير الإسكان ومرافقوه لتفقد مشروع محطة تنقية المياه الجديدة بطاقة تصميمية تبلغ 87,000 م³/يوم كمرحلة أولى، والجاري تنفيذها بواسطة شركة متخصصة، حيث استمع الوزير لشرح عن الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بتلك المرحلة من المحطة، موجهاً بدفع الأعمال للانتهاء من المشروع والتقدم بمعدلات التنفيذ بالمحطة التي يتم تنفيذها ضمن خطة تعزيز البنية التحتية بالمدينة وتحقيق الاستدامة في خدمات مياه الشرب.

كما شملت جولة وزير الإسكان، متابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمنطقة ١٠ الصناعية بمدينة السادات، موجهاً بإعداد تقرير كامل بمختلف الأعمال الجاري تنفيذها.

الطرق مياه الشرب تنقية مياه بمدينة السادات البنية التحتية

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