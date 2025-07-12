الشربيني يتفقد وحدات الإسكان الأخضر بمدينة السادات

عقب جولته بالطرق ومشروع محطة مياه الشرب الجديدة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين" ومشروع ديارنا السكني للإسكان المتوسط، ومحطة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الصحي الآدمي بمدينة السادات، يرافقه مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع إنشاء وحدات "الإسكان الأخضر"، الذي يضم 82 عمارة سكنية بها 1968 وحدة، ويركز على توفير الطاقة من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتصميمات تراعى الاستغلال الأمثل للطاقة، وتابع أعمال تطوير الطرق والمرافق.

في هذا الإطار وجه الوزير بمراجعة الأعمال التي تمت بالواجهات، كما وجه فريق العمل بالوزارة والجهات المسئولة عن المشروع بالمتابعة الدورية له للانتهاء منه على أعلى مستوى.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، لتفقد مشروع "ديارنا" السكني للإسكان المتوسط، والذي يضم 20 عمارة توفر 520 وحدة سكنية، ويُعد من المشروعات السكنية التي تستهدف تنويع أنماط السكن لتلبية احتياجات المواطنين، حيث وجه وزير الإسكان بتسريع وتيرة الأعمال للالتزام بالجدول الزمني لتسليم المتقدمين للحجز بالمشروع.

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، محطة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الصحي الآدمي بطاقة 25 ألف م3/يوم بالمدينة، ضمن منظومة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي، موجهاً بالاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمحطة للحفاظ عليها.