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الإشراف العام
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مقدم 25 ألف جنيه.. موعد التقديم في سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل

مقدم 25 ألف.. موعد التقديم في سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
مقدم 25 ألف.. موعد التقديم في سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن موعد طرح كراسة شروط الطرح الثاني من إعلان «سكن لكل المصريين 7» ، ضمن مشروع شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي الدخل، على أن تبدأ مواعيد سحب كراسات الشروط من يوم 15 يوليو 2025، فيما يتم فتح باب الحجز الرسمي بداية من 28 يوليو وحتى 30 أكتوبر 2025.

تفاصيل وحدات الإسكان المطروحة ضمن الإعلان الجديد

يتضمن الإعلان الجديد 113,112 وحدة سكنية موزعة على نوعين:

99,792 وحدة جديدة تُطرح لأول مرة

13,320 وحدة سبق طرحها في الإعلانات السابقة

المساحات ونظام التسليم

تتراوح مساحات الشقق بين 75 و90 مترًا مربعًا، ويتم تسليمها وفق نظامين:

وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمقدم حجز 25 ألف جنيه

وحدات تحت الإنشاء تُسلم خلال 36 شهرًا بمقدم حجز 50 ألف جنيه

نظام التقسيط وتمويل الوحدات

يتضمن التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025 التعاقد بنظام التمويل العقاري بآجال سداد تصل إلى 20 عامًا، وتختلف الشروط بحسب الفئة المتقدمة كما يلي:

الفئةالفائدة السنويةمدة السدادالمصاريف المطلوبة
محدودو الدخل8%حتى 20 سنة350 جنيهًا تسجيل + 350 جنيهًا مصاريف إدارية
متوسّطو الدخل12%حتى 20 سنة350 جنيهًا تسجيل + 350 جنيهًا مصاريف إدارية
متقدمون سابقون (إعلان 5)حسب الشريحةحتى 20 سنةيُعفى من المصاريف الإدارية + 150 جنيهًا فقط للتسجيل

خطوات التقديم وتحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كراسة الشروط للتحميل بصورة إلكترونية عبر:

الموقع الرسمي للصندوق: www.shmff.gov.eg

منصة مصر الرقمية: digital.gov.eg

ويقوم المواطن بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية، ثم سداد المصروفات إلكترونيًا، وتحميل كراسة الشروط، ورفع المستندات المطلوبة على الموقع.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025

الوحدات موزعة جغرافيًا على مدن جديدة ومحافظات مختلفة، حسب نوع الوحدة:

الوحدات الجاهزة للتسليم:

أخميم الجديدة

أسوان

بني سويف

أسيوط

الأقصر

الجيزة

الفيوم

المنوفية

المنيا

قنا

الوحدات تحت الإنشاء:

حدائق العاصمة

العاشر من رمضان

15 مايو

قنا الجديدة

سوهاج الجديدة

برج العرب الجديدة

بني سويف الجديدة

الوحدات الخضراء (صديقة للبيئة):

أكتوبر الجديدة

حدائق أكتوبر

العبور الجديدة

بدر

السادات

طيبة الجديدة

المنيا الجديدة

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" يأتي في إطار التوسع في توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأكدت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق استجاب لطلبات المواطنين عبر قنواته الرسمية، وقرر عدة تسهيلات للمواطنين الذين سبق لهم التقديم على الإعلان رقم 5.

ومن بين أبرز القرارات:

السماح للمتقدمين في إعلان "سكن لكل المصريين 5" ممن لم يستردوا مقدمات الحجز بإعادة التقديم في الإعلان الجديد.

السماح لمن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم الشروط بالتقديم مجددًا.

تحميل الكراسة ودفع المصروفات بالكامل أونلاين لمنع الزحام.

تقليل المصاريف للمستفيدين السابقين.

طرح وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء

لأول مرة، أعلن الصندوق عن طرح وحدات الإسكان الأخضر، وهي وحدات صديقة للبيئة تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة، في مدن: أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، بدر، السادات، وغيرها.

تفاصيل التقديم لمتقدمي إعلان "سكن لكل المصريين 5"

يمكن للعملاء السابق تقدمهم في إعلان 5، ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم الشروط، التقديم على:

34,128 وحدة في مدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة.

690 وحدة جاهزة في مدينة أخميم الجديدة

54,792 وحدة إسكان أخضر في مدن: أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، بدر، السادات، المنيا الجديدة.

وتستمر فترة التقديم من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.

وحدات متاحة لكافة المواطنين مع أولوية لمتقدمي إعلان 5

كما خصص الصندوق عدد 9,380 وحدة للمواطنين كافة في محافظات: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، ومطروح، بشرط أن تكون الأولوية لمتقدمي إعلان 5 بذات الشروط.

سكن لكل المصريين 7 مشروع شقق الإسكان الاجتماعي 2025 كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025

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