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بـ 50 ألف مقدم فقط.. سكن لكل المصريين 7 ينطلق خلال أيام لمحدودي ومتوسطي الدخل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بـ 50 ألف مقدم فقط.. سكن لكل المصريين 7 ينطلق خلال أيام لمحدودي ومتوسطي الدخل

سكن لكل المصريين 7
سكن لكل المصريين 7
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في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع، أطلقت الحكومة المصرية الإعلان الثاني من مبادرة سكن لكل المصريين 7، والذي يُمثل خطوة متقدمة ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي. وتستهدف هذه المرحلة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وخاصة من لم يتمكنوا من التقديم أو الحصول على وحدات سكنية في الإعلانات السابقة مثل "سكن لكل المصريين 5".

التقديم في سكن لكل المصريين 7 يبدأ 15 يوليو

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إطلاق الإعلان الثاني ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7، والذي يستهدف المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الإعلانات السابقة. ويبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 15 يوليو الجاري، ما يمنح المتقدمين فرصة زمنية مناسبة لاستيفاء المستندات اللازمة والتسجيل الإلكتروني.

طريقة تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

يمكن لأي شخص راغب في التقديم تحميل كراسة الشروط الخاصة بـ سكن لكل المصريين 7 باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان.
  2. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
  3. تحميل كراسة الشروط وطباعتها.
  4. ملء استمارة الحجز يدويًا وتوقيع الإقرار.
  5. رفع الاستمارة والمستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت).

خطوات الحجز الإلكتروني في سكن لكل المصريين 7

تم اعتماد نظام الحجز الإلكتروني الكامل في سكن لكل المصريين 7 بهدف تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية الكاملة. وتتمثل خطوات التقديم فيما يلي:

1. تحميل كراسة الشروط من الموقع الرسمي لصندوق الإسكان أو عبر منصة مصر الرقمية.

2. إنشاء حساب إلكتروني على المنصة باستخدام بيانات شخصية دقيقة وحديثة.

3. سداد المصروفات إلكترونيًا:

350 جنيهًا مصاريف إدارية + 350 جنيهًا رسوم تسجيل.

المتقدمون السابقون لإعلان "سكن لكل المصريين 5" يُعفون من المصروفات الإدارية ويُسددون فقط 150 جنيهًا.

4. دفع جدية الحجز:

25,000 جنيه للوحدات الجاهزة.

50,000 جنيه للوحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا).

ويزيد اعتماد هذه المنظومة الإلكترونية من فرص المواطنين في الحجز ضمن سكن لكل المصريين 7، دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية، مما يوفّر الوقت والجهد.

تفاصيل الطرح الجديد من سكن لكل المصريين 7

يشمل الإعلان الجديد من سكن لكل المصريين 7 عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، يصل إلى 113,112 وحدة موزعة كما يلي:

  • 99,792 وحدة سكنية جديدة يتم طرحها لأول مرة.
  • 13,320 وحدة سكنية سبق طرحها في إعلانات سابقة.

أنواع الوحدات المتاحة:

  • وحدات جاهزة للتسليم الفوري: بمقدم جدية حجز 25,000 جنيه.
  • وحدات تحت الإنشاء تُسلّم خلال 36 شهرًا: بمقدم جدية حجز 50,000 جنيه.

مواصفات الوحدات:

  • المساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.
  • أنظمة السداد تعتمد على التمويل العقاري طويل الأجل، بمدة تصل إلى 20 عامًا.
  • فائدة ميسّرة بنسبة:

3% لمحدودي الدخل.

8% لمتوسطي الدخل.

أهداف مبادرة سكن لكل المصريين 7

تهدف مبادرة سكن لكل المصريين 7 إلى:

  • تمكين شرائح المجتمع غير المستفيدة سابقًا من الحصول على وحدات سكنية مناسبة.
  • توسيع قاعدة المستحقين للدعم السكني على مستوى الجمهورية.
  • تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات السكنية.
  • تعزيز استقرار الأسر المصرية وتحقيق مفهوم "سكن كريم لكل مواطن".

ويُعد هذا الإعلان تأكيدًا لالتزام الدولة بتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن من خلال برنامج إسكان مستدام وعادل.

الفئات المستهدفة من سكن لكل المصريين 7

  • يستهدف إعلان سكن لكل المصريين 7 الفئات التالية:
  • محدودو الدخل: الذين لم يسبق لهم الحصول على وحدات من مشروعات الدولة.
  • متوسطو الدخل: مع توفير نظم تمويل مناسبة لقدراتهم.
  • الأسر المستبعدة من إعلانات سابقة، وبالأخص إعلان "سكن لكل المصريين 5".

هذا التوسع في الفئات المستفيدة يعكس حرص الدولة على الشمولية وضمان أن تصل المبادرة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

مزايا التقديم في سكن لكل المصريين 7

يقدم سكن لكل المصريين 7 العديد من المميزات التي تجعل منه خيارًا استثنائيًا للراغبين في الحصول على وحدة مدعومة:

  • تقديم إلكتروني بالكامل دون الحاجة للحضور الفعلي.
  • وحدات جاهزة وأخرى تحت الإنشاء لتلبية الاحتياجات المتنوعة.
  • أسعار مدعومة تنافس السوق العقاري.
  • أنظمة سداد مرنة تصل حتى 20 عامًا.
  • إمكانية الحصول على تمويل عقاري بفائدة ميسّرة.

وكل هذه المزايا تجعل سكن لكل المصريين 7 من أهم المبادرات الإسكانية في 2025.

ويأتي سكن لكل المصريين 7 ليُجسد رؤية الدولة في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال توفير سكن آمن، قانوني، ومدعوم. 

ويُعتبر هذا الطرح الجديد فرصة حقيقية للفئات المستحقة التي لم يُتح لها التقديم في المرات السابقة، خاصة مع نظام إلكتروني متكامل، وشروط سداد مرنة، ومزايا تمويل ميسّرة.

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