شقق بمقدم 50 ألف جنيه بسكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل

يبحث آلاف المواطنين عن موعد التقديم في المرحلة الجديدة من مشروع الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل، والذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة للفئات الأولى بالرعاية.

شقق

موعد التقديم في شقق سكن لكل المصريين 7

أعلنت وزارة الإسكان أن الحجز في وحدات الإعلان السابع يبدأ رسميًا من الاثنين 8 يوليو 2025، ويستمر حتى 7 أغسطس 2025، على أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

www.shmff.gov.eg

ويشترط للتقديم رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا واستيفاء جميع البيانات على المنصة الرسمية.

شقق مدعومة لمحدودي الدخل بمقدم يبدأ من 50 ألف جنيه

يتضمن الطرح الجديد وحدات سكنية بأسعار مدعومة تبدأ بمقدم حجز قدره 50 ألف جنيه، مع إتاحة تقسيط قيمة الوحدة بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، وبفائدة سنوية ثابتة 8%، وذلك ضمن مبادرة الدولة لدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

شروط الحصول على شقة في سكن لكل المصريين 7

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الأساسية التي يجب توافرها للحصول على وحدة ضمن هذا الطرح، أبرزها:

ألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد 12 ألف جنيه

ألا يزيد دخل الأسرة الشهري عن 15 ألف جنيه

ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من وحدات مدعومة

أن يكون من أبناء أو العاملين أو المقيمين بالمحافظة المتقدم فيها

مساحات الشقق المطروحة سكن لكل المصريين 7

تتراوح مساحات الشقق في «سكن لكل المصريين 7» بين 75 مترًا و90 مترًا مربعًا، وهي وحدات جاهزة للسكن أو على وشك التسليم، ويتم تخصيصها إلكترونيًا لضمان الشفافية والمساواة بين المتقدمين.

المدن الجديدة المتاحة في الطرح

يشمل الإعلان وحدات في عدد كبير من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، أبرزها:

العبور الجديدة

العاشر من رمضان

حدائق العاصمة

15 مايو

أكتوبر الجديدة

بدر

السادات

برج العرب

طيبة الجديدة

أخميم الجديدة

أسوان الجديدة

سوهاج الجديدة

قنا الجديدة

المنيا الجديدة

وحدات سكنية في 16 محافظة

كما يشمل الطرح وحدات في مراكز ومدن داخل 16 محافظة هي:

أسوان – أسيوط – الأقصر – الجيزة – الفيوم – المنيا – المنوفية – سوهاج – قنا – دمياط – البحر الأحمر – الدقهلية – الوادي الجديد – مطروح – البحيرة

كراسة الشروط سكن لكل المصريين 7

أكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط الخاصة بالإعلان ستكون متاحة فقط عبر الإنترنت، وتتضمن:

تفاصيل وأسعار الوحدات

شروط التقديم والاستحقاق

خطوات التسجيل الإلكتروني

قيمة مقدم الحجز والمصاريف الإدارية

خطوات التقديم على سكن لكل المصريين 7

للتقديم على وحدات الإعلان السابع، يجب اتباع الخطوات التالية:

1.زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي: www.shmff.gov.eg

2.تحميل كراسة الشروط وقراءتها جيدًا

3.إنشاء حساب جديد على الموقع

4.استكمال البيانات وتحميل المستندات المطلوبة

5.سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية إلكترونيًا أو من خلال مكاتب البريد