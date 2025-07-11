موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن عن زيادة جديدة في قيمة الدعم النقدي المقدم من برنامج “تكافل وكرامة”، بنسبة 25%، على أن يبدأ صرف المعاشات بالقيمة المحدثة اعتبارا من 15 يوليو 2025، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

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صرف المعاشات بالزيادة الجديدة منتصف يوليو

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الزيادة الجديدة سترفع متوسط قيمة المعاش الشهري إلى 900 جنيه للفرد، موضحة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وسط استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأشارت الوزيرة إلى أن صرف معاش تكافل وكرامة سيتم عبر عدة قنوات تيسيرا على المواطنين، بما يضمن وصول الدعم للمستحقين في أسرع وقت ممكن.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025

يمكن للمستفيدين من البرنامج صرف المعاشات من خلال القنوات التالية:

مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك الحكومية

فروع بنك ناصر الاجتماعي بكافة أنحاء الجمهورية

زيادة عدد المستفيدين إلى 17 مليون مواطن

كشفت وزيرة التضامن عن تضاعف عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة منذ إطلاقه في عام 2014، حيث ارتفع من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة حتى منتصف عام 2025، أي ما يعادل نحو 17 مليون مواطن يحصلون على الدعم النقدي شهريا.

وتشمل الفئات المستحقة:

الأسر التي لديها أطفال من حديثي الولادة وحتى المرحلة الجامعية (ضمن برنامج تكافل)

كبار السن فوق 65 عاما

الأشخاص ذوي الإعاقة

الأيتام

الفتيات غير المتزوجات فوق 50 عاما

الأرامل والمطلقات غير المنجبات

فئات العمالة غير المنتظمة والمصابين بالكوارث

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين التحقق من استحقاقهم للدعم النقدي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع الوزارة عبر الرابط: https://moss.gov.eg

2. اختيار خدمة “الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة”

3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما

4. الضغط على زر “استعلام” لعرض نتيجة الطلب

الحكومة تواصل تعزيز الحماية الاجتماعية

تأتي هذه الزيادة ضمن جهود الحكومة المتواصلة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الأقل دخلا، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.