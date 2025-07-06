مساعدات مالية ومعاش.. محافظ الدقهلية يستجيب لحالة إنسانية في برنامج تفاصيل

عرضت الإعلامية نهال طايل خلال تقديمها برنامج 'تفاصيل' المذاع على قناة صدى البلد 2، قضية إنسانية أثارت جدلا واسعا، تخص الشاب أبو المعاطي الذي يتحمل مسؤولية رعاية زوجته، شقيقته، وشقيقة زوجته، وجميعهن يعانين من مرض ضمور العضلات الذي يسبب لهن شللًا تامًا في الجسم.

في الحلقة السابقة، تم عرض معاناة أبو المعاطي الذي يواجه تحديات الحياة اليومية بمفرده دون أن يحصل على أي دعم، لكن بعد عرض القصة في برنامج 'تفاصيل'، تحركت الجهات المعنية وعلى رأسها محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، الذي أبدى استجابة سريعة لحالة الشاب وأسرته.

وقرر محافظ الدقهلية صرف معاش شهري لمساعدة الأسرة، بالإضافة إلى منحة مالية قدرها 10 آلاف جنيه كمعونة فورية لتلبية احتياجاتهم الأساسية أيضا، قرر المحافظ تخصيص كشك تجاري لهم داخل المحافظة لتوفير مصدر دخل مستدام.

مع عرض المقطع المصور، نشاهد أبو المعاطي وهو يروي معاناته مع أسرته قائلاً: 'أنا عايش مع معاناتهم ولكن في نفس الوقت أعتبرهم هدايا من ربنا'، معبرا عن إحساسه بالعجز أمام وضعهم الصحي الصعب.

كما أشار إلى محاولاته الدائمة للتأقلم مع الوضع رغم الصعوبات، قائلاً: 'أنتظر بفارغ الصبر أن أتمكن من توفير العلاج لهم'.