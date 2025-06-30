نهال طايل تدافع عن شيرين عبد الوهاب: فنانة قريبة من الناس.. ومكانتها لا تهتز

حرصت الإعلامية نهال طايل على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد موجة الانتقادات التي طالتها عقب حفلها الأخير ضمن فعاليات مهرجان “موازين” بالمغرب، بسبب اعتمادها على تقنية “البلاي باك” أثناء الأداء.

وخلال تقديمها برنامج "تفاصيل" عبر قناة "صدى البلد 2"، أكدت طايل أن شيرين فنانة فريدة من نوعها، وأن أغانيها لا تزال حاضرة بقوة في وجدان الجمهور، قائلة: "لو نازل فرح في مكان بسيط، هتلاقيهم مشغلين أغاني شيرين.. الست دي غريبة لأنها قريبة من الناس وجميلة، وأغانيها القديمة لسه عايشة لحد دلوقتي، رغم إن قليل من الأغاني القديمة اللي بتعيش مع الزمن".

وأضافت أن شيرين ليست مجرد صوت موهوب، بل نجمة لها مكانة كبيرة في عالم الغناء العربي، مشيرة إلى أن الساحة الفنية قاسية بطبيعتها، والجمهور في كثير من الأحيان يكون طمّاعًا، ينتظر من الفنان الذي يحبه أن يكون مثاليًا دائمًا.

واختتمت طايل حديثها برسالة دعم مباشرة للفنانة، قائلة: "الجمهور عايز الفنان اللي بيحبه يكون دايمًا على سنجة عشرة وما يغلطش أبدًا.. بنحبك يا شيرين، واللي حصل ده معملش أي حاجة ولا قلل من مكانتك في قلوبنا".