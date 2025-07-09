بعد الزيادة .. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي يشهد تزايدًا في عمليات البحث من قبل قطاع كبير من أصحاب معاش تكافل وكرامة لمعرفة خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا عاجلًا نص على زيادة الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة أنه سيتم زيادة الدعم النقدي المخصص للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة إلى 900 جنيه ابتداءً من شهر يوليو الجاري.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى في صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025 اعتبارًا من 15 يوليو 2025، وذلك من خلال جميع المنافذ الرسمية المعتمدة، بما في ذلك فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري، ويستفيد المواطنون هذا الشهر من زيادة نسبتها 25% في قيمة المعاش، والتي تم إقرارها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة في أبريل الماضي.

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صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2025

ضمن جهود الدولة لمساندة الفئات الأولى بالرعاية ومواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية، تم تطبيق زيادة بنسبة 25% على جميع معاشات برنامج «تكافل وكرامة» بداية من شهر أبريل 2025، لتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة وتحسين مستوى المعيشة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وسائل لصرف الدعم النقدي لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، تشمل:

فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لهيئة البريد المصري

مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية

منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة من الوزارة

يُسمح للمستحقين بالحصول على المعاش في الموعد المحدد باستخدام البطاقة الخاصة بهم من أي وسيلة من هذه الوسائل.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن تفاصيل المعاش الشهري عبر موقعها الرسمي، ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات الآتية: