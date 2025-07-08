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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ماذا يحدث إذا حصل مواطن على مساعدات تكافل وكرامة دون وجه حق؟

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تتخذ وزارة التضامن الإجتماعي، كافة الإجراءات القانونية ضد إى مواطن يثبت تلاعبه فى الأوراق للحصول على الدعم النقدي الشهري تكافل وكرامة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك نحو 30 ألف موظف متواجدين في 3 آلاف مكتب لمراجعة استهداف برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».

وأشارت إلى أنه حال وجود البحث من جانب المديرية غير مطابق مع الذكاء الاصطناعي، يتم نزول لجنة مختلفة لفحص الأمر، وحال وجود تحايل على القانون سيتم الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية وردّ المستحقات التي حصل عليها المواطن.

ولفتت إلى أن لوزارة التضامن تلقت ما يزيد عن 300 ألف شكوى، وجاري اتخاذ حيال ما يلزم نحو حوالي 38 ألف شكوى، وهناك العديد من الشكاوى التي تم الفصل بها نهائيا.

وأوضحت أن هناك 8380 طفلا وشابا متواجدين داخل دور الرعاية، ويوجد نحو 98 حالة من ذوي الإعاقة، فضلا عن إغلاق 26 دار رعاية لعدم تقديم الخدمات بصورة جيدة.

وزارة التضامن الدعم النقدي الشهري تكافل وكرامة مايا مرسي تكافل وكرامة

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