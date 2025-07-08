زيادة الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجاري

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سيتم زيادة الدعم النقدى الشهري لبرنامج تكافل وكرامة لـ 900 جنيه، اعتباراً من قبض شهر يوليو الجاري.

وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، سيتم صرف مستحقات شهر يوليو للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025 متضمن الزيادة الجديدة .

مضاعفة عدد الأسر المستفيدة

وقالت الوزيرة تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدي برنامج الاستحقاق الأسري "تكافل" من الاسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتى مرحلة التعليم الجامعي، ومستفيدي برنامج الاستحقاق الفردي "كرامة" الذي يخدم المسنين من 65 سنة فأكثر وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج والارامل والمطلقات اللاتي لم ينجبن بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي أطلقت برنامج تكافل وكرامة في يناير 2015، وهـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي.