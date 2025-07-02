زيادة أسعار السجائر.. وينستون يسجل 67 جنيها.. تفاصيل

أعلنت شركة النخلة للتبغ، إحدى شركات مجموعة JTI العالمية، عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها من السجائر، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2025، وذلك وفقًا لما تم إخطاره رسميًا لمصلحة الضرائب المصرية.

وأوضحت الشركة أن التعديل يشمل أسعار البيع النهائي للمستهلك للعبوة الواحدة (20 سيجارة)، وذلك على النحو التالي: "وينستون أحمر، وينستون أزرق، وينستون سلفر، وينستون سليمز" بسعر 67 جنيهًا، "وينستون إكليبس" بسعر 69 جنيهًا، "كاميل فلتر" و"كاميل أزرق" بسعر 73 جنيهًا، و"كاميل أكسترا" بسعر 76 جنيهًا.

وأكدت شركة النخلة التزامها التام بالقوانين واللوائح الضريبية، وبموافاة الجهات المعنية بكافة التعديلات وفقًا للتعليمات المنظمة، وذلك بالتنسيق الكامل مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشفافية والامتثال للأنظمة المالية، مع حرص الشركة على استمرار توفير منتجاتها بجودة عالية للمستهلكين في السوق المصري.