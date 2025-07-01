تطبق من اليوم.. ننشر أسعار السجائر بعد الزيادة

أعلنت فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit وMarlboro وL&M" بجميع أنواعها.



وأكدت شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022.

وقد صرح علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، بأن "فيليب موريس مصر مستمرة في عملها الجاد لتلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية، وتدعم الرؤية الطموحة التي وضعتها الشركة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان".

وأوضح أن قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر أصبحت كالتالي:-

السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 105 جنيهات.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 97 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 79 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 76 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 76 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA Capsules" بأنواعها 80 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS " بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

ودعت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.