استخراج بطاقة تموين جديدة 2025.. تعرف على الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

يبحث الكثير عن خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة 2025 من خلال مكاتب التموين أو عبر البوابة الإلكترونية لمصر الرقمية.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لدعم المواطنين وتسهيل حصولهم على السلع الغذائية المدعمة، وذلك عبر إتاحة استخراج بطاقة تموين، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.

شروط استخراج بطاقة تموين جديدة 2025؟

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على بطاقة تموين جديدة 2025، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وتشمل هذه الشروط ما يلي:

أن يكون رب الأسرة من الفئات المستحقة للدعم مثل محدودي الدخل أو غير القادرين، وفقًا للمعايير المعتمدة من الوزارة

ألا يكون لدى أي فرد من أفراد الأسرة بطاقة تموين حالية، لمنع تكرار القيد على أكثر من بطاقة

تقديم مستند رسمي يثبت استحقاق الدعم كإثبات الدخل المحدود أو مستند من الشؤون الاجتماعية أو غيرها من الجهات المختصة

أن تكون بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة سارية وصالحة للاستخدام

في حال وجود وكيل قانوني، يشترط أن يكون من أقارب الدرجة الأولى أو بموجب توكيل رسمي موثق

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة 2025

حتى يتمكن المواطن من استخراج بطاقة التموين الجديدة بنجاح، ينبغي عليه تجهيز المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة بشرط أن تكون سارية

صورة حديثة الإصدار من شهادات ميلاد الأبناء القصر (أقل من 18 عامًا)

مستند رسمي يؤكد أحقية الأسرة في الدعم التمويني، طبقًا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009

إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو غاز) لإثبات محل الإقامة

في الحالات الخاصة: قسيمة الزواج أو حكم النفقة أو خطاب الخصم من بطاقة الأسرة الأصلية في حال كان مقدم الطلب منفصلًا أو يعيش بشكل مستقل.

خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة عبر بوابة مصر الرقمية

أتاحت وزارة التموين إمكانية استخراج البطاقة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب إلا عند الاستلام، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة مصر الرقمية https://www.digital.gov.eg واختيار خدمة "إصدار بطاقة تموين جديدة". تسجيل البيانات المطلوبة بدقة: الاسم رباعيًا، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، العنوان، المحافظة، المديرية، والإدارة التموينية. رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة وجيدة الجودة. مراجعة البيانات للتأكد من صحتها ثم تأكيد الطلب. بعد تقديم الطلب، تقوم الجهات المختصة بمراجعته، وفي حالة الموافقة يتم إصدار البطاقة خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. يستلم المواطن البطاقة من مكتب التموين أو البريد بعد إخطار رسمي

أكدت وزارة التموين أنه لا يوجد موعد محدد أو فترة زمنية مقيدة للتقديم على بطاقة التموين الجديدة، إذ يمكن للمواطنين التقديم في أي وقت بشرط استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحذر من التعامل مع أي وسطاء أو مواقع مشبوهة، مشيرة إلى أن بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر هما المنصتان الرسميتان المخصصتان لتقديم الطلبات.

الرابط الرسمي للتقديم على بطاقة التموين الجديدة

للتقديم على بطاقة التموين الجديدة 2025، يمكن الدخول إلى الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية عبر:

https://www.digital.gov.eg

أو التوجه إلى موقع دعم مصر عبر:

https://www.tamwin.com.eg