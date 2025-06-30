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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف تحصل على الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2025؟.. الخطوات والشروط

الكارت الموحد
الكارت الموحد
خدمات صدى البلد

في إطار جهود الحكومة لتطوير الدعم التمويني وتحسين تقديم الخدمات الحكومية، تم إطلاق الكارت الموحد كبديل متطور لبطاقة التموين التقليدية. يأتي الكارت الموحد ضمن خطة شاملة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، ليكون أداة متكاملة تجمع بين صرف الدعم التمويني وخدمات حكومية متعددة في بطاقة ذكية واحدة تسهل على المواطن حياته اليومية.

ما هو الكارت الموحد؟

الكارت الموحد هو بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات تضم باقة من الخدمات الحكومية المختلفة، ولا يقتصر دورها على صرف الدعم التمويني فقط، بل تتعداه إلى خدمات التأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الحكومية الإلكترونية، وعمليات الشراء عبر ماكينات نقاط البيع، بالإضافة إلى إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد. هذا التكامل يجعل الكارت الموحد أداة فعالة في تحديث منظومة الدعم والخدمات الحكومية.

مميزات الكارت الموحد في 2025

يقدم الكارت الموحد العديد من المزايا التي تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير حياة المواطنين، ومن أبرز هذه المميزات:

  • دمج خدمات التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية في بطاقة واحدة متكاملة.
  • إمكانية الإيداع والسحب النقدي مباشرة من خلال الكارت.
  • استخدام تقنية البصمة الذكية لضمان وصول الدعم إلى المستحقين فقط، مما يعزز الشفافية.
  • تسهيل عمليات الشراء لدى التجار عبر نقاط البيع الإلكترونية المنتشرة.
  • تعزيز الحوكمة في صرف الدعم، وتقليل فرص التلاعب أو سوء الاستخدام.

خطوات استخراج الكارت الموحد عبر منصة مصر الرقمية

للحصول على الكارت الموحد 2025، وضعت الحكومة خطوات واضحة وسهلة عبر بوابة مصر الرقمية لتيسير العملية على المواطنين، وهي كما يلي:

  1. فتح حساب شخصي في مكاتب البريد المصري: هذه الخطوة أساسية لربط الكارت بالبيانات الشخصية للمواطن.
  2. تسجيل البيانات الأساسية: يتوجب تسجيل رقم البطاقة الشخصية (الرقم القومي) ورقم الهاتف المحمول المسجل رسميًا على مصر الرقمية لضمان دقة البيانات.
  3. إجراء البصمة الذكية: خطوة هامة للتحقق من هوية المستفيد وحماية بياناته.
  4. استلام رسالة نصية: تتضمن موعد ومكان استلام الكارت الموحد.
  5. استلام الكارت الموحد: يتم استلام الكارت من الأماكن المخصصة مثل مكاتب البريد، منافذ بيع السلع التموينية، أو مراكز التأمين الصحي.

في حالة فقدان الكارت أو تلفه، يمكن للمواطن التوجه إلى منصة مصر الرقمية واستخدام خدمة "بدل فاقد أو تالف" لبدء إجراءات استخراج كارت جديد بسهولة ويسر.

أهمية الكارت الموحد في تحديث منظومة الدعم الحكومي

يُعد الكارت الموحد خطوة نوعية في تحديث وتطوير منظومة الدعم الحكومي في مصر، حيث يساهم في:

  1. تسهيل وصول الدعم إلى المستحقين بسرعة وكفاءة.
  2. دمج عدة خدمات حكومية مهمة في بطاقة واحدة موحدة، ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
  3. تعزيز الشفافية والحوكمة في عمليات الصرف وتقليل الفساد والتلاعب.
  4. تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية.

من خلال الكارت الموحد، تتحقق رؤية الدولة في التحول الرقمي الشامل وتعزيز الشمول المالي، مما يدعم استقرار منظومة الدعم الاجتماعي ويدفع نحو خدمات حكومية أكثر تطورًا وسهولة.

الكارت الموحد بطاقة التموين مميزات الكارت الموحد أهمية الكارت الموحد خطوات استخراج الكارت الموحد

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