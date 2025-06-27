خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة إلكترونيا عبر مصر الرقمية خلال 48 ساعة

أصبح بإمكان المواطنين استخراج بطاقة تموين جديدة إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية للمواطنين.

وتوفر بوابة "مصر الرقمية" هذه الخدمة بطريقة مبسطة، تسهم في تقليل الزحام وتسريع الإجراءات، حيث يمكن للمواطن الحصول على بطاقة تموين جديدة خلال 48 ساعة فقط، شريطة استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة.

ويستعرض «صدى البلد» خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة، وشروط الحصول عليها، والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى أبرز الملاحظات التي ينبغي الانتباه لها أثناء التقديم.

أهمية استخراج بطاقة تموين جديدة عبر مصر الرقمية

يُعد استخراج بطاقة تموين إلكترونيًا من أبرز الخدمات التي توفرها الحكومة عبر بوابة "مصر الرقمية"، لما لها من دور كبير في تحسين الخدمات التموينية وتقليل التكدس أمام المكاتب.

وتتيح هذه الخدمة إمكانية التقديم للحصول على بطاقة تموين لأول مرة، أو استخراج بدل فاقد أو تالف، أو فصل اجتماعي في حالات الزواج أو السفر أو الانفصال الأسري.

وتوفر الخدمة للمواطن الوقت والجهد، كما تساعد الدولة على حوكمة منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى مستحقيه بدقة.



شروط استخراج بطاقة تموين جديدة

للحصول على بطاقة تموين جديدة عبر منصة "مصر الرقمية"، يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

• أن يكون المواطن مصري الجنسية ومقيمًا داخل الجمهورية.

• ألا يكون مقيدًا على بطاقة تموين أخرى.

• ألا يتجاوز دخل الأسرة الشهري الحد المسموح به (الذي تحدده وزارة التموين).

• ألا يمتلك المتقدم ممتلكات فارهة (سيارة فاخرة، أو مساحة زراعية كبيرة...).

• أن يقدم المستندات المطلوبة لإثبات الأهلية والبيانات.



المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة

لضمان قبول طلب استخراج بطاقة تموين جديدة، يجب إرفاق المستندات التالية أثناء التسجيل على منصة "مصر الرقمية":

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمُتقدِّم.

• إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه).

• بيان بعدم القيد في بطاقة تموين أخرى (في بعض الحالات).

• صورة من شهادة الميلاد للأبناء القُصَّر المراد إضافتهم.



خطوات استخراج بطاقة تموين إلكترونيًا عبر "مصر الرقمية"

لإتمام عملية استخراج بطاقة تموين جديدة خلال 48 ساعة، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:

1. الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

2. اختيار قسم "التموين" من قائمة الخدمات.

3. الضغط على خدمة "إصدار بطاقة تموين جديدة".

4. تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور (أو إنشاء حساب جديد).

5. ملء البيانات المطلوبة بشكل دقيق، وتشمل:

- الاسم

- الرقم القومي

- محل الإقامة

- عدد الأفراد

- بيانات التواصل

6. تحميل المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو صورة واضحة.

7. الضغط على زر "إرسال الطلب".

8. متابعة حالة الطلب من خلال حساب المستخدم أو رسائل الهاتف.

عادةً ما يتم الرد خلال 48 ساعة، سواء بقبول الطلب واستكمال الإجراءات، أو بطلب بيانات إضافية.



متى تُستلم بطاقة التموين الجديدة؟

بعد قبول الطلب رسميًا، يتم إرسال بطاقة التموين الجديدة إلى مكتب التموين التابع له المواطن خلال أيام قليلة، وقد تُرسل رسالة قصيرة SMS تفيد بتوفر البطاقة وجاهزيتها للتفعيل.

ويجب على المواطن التوجه إلى المكتب لاستلام البطاقة، ثم تفعيلها عبر الرقم المختصر 91237، أو من خلال ماكينة صرف الخبز التمويني.

ملاحظات مهمة حول استخراج بطاقة التموين

• تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة لتجنب رفض الطلب.

• في حالة الزواج أو الانفصال، يمكن التقديم على "فصل اجتماعي" بدلاً من بطاقة جديدة.

• لا تُقبل الطلبات في حالة تكرار البيانات أو وجود المتقدم على بطاقة أخرى.

• يفضل استخدام متصفح حديث وإرفاق ملفات لا تتجاوز الحجم المطلوب.

بطاقة التموين الذكية.. نحو دعم رقمي مستدام

يُعد تقديم خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة عبر "مصر الرقمية" نقلة نوعية في تقديم الدعم للمواطنين بطريقة عصرية وآمنة، كما يعزز ذلك من كفاءة إدارة منظومة الدعم الغذائي، ويقلل من فرص التلاعب أو الاستغلال.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار على تحديث المنصة وتوسيع خدماتها؛ لتشمل الإضافة والحذف والتحديث والتظلمات، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق عدالة الدعم وكفاءة التوزيع.